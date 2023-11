Ny analyse afslører yderligere mystisk nyttelast på objekt, der kolliderede med månen

En nylig undersøgelse udført af astronomerne Tanner Campbell, Adam Battle, Bill Gray og deres team har kastet nyt lys over det mystiske objekt, der kolliderede med Månen den 4. marts 2022. I modsætning til de oprindelige teorier var objektet ikke et eneste affaldsobjekt. går i stykker ved påvirkning. I stedet bar den sandsynligvis en uoplyst, ekstra nyttelast.

Dette objekts rejse begyndte først i marts 2015, da det blev opdaget af Catalina Sky Survey. Oprindeligt antaget at være en jordnær asteroide, afslørede yderligere observationer, at det var rumskrot. Det blev senere fastslået, at objektet havde et månefly forbi i februar 2015, hvilket fik astronomer til at mistænke, at det kunne være Falcon 9-raketlegemet opsendt af NASA til Deep Space Climate Observatory-missionen.

Men efterhånden som flere data blev indsamlet gennem Jordens forbiflyvninger, blev det tydeligt, at objektets bane og tidslinje var på linje med den kinesiske Chang'e 5-T1-mission til Månen i oktober 2014. I en overraskende drejning afviste det kinesiske udenrigsministerium. at objektet var fra deres mission. Ikke desto mindre bekræfter det nylige papir af Campbell et al, at objektet faktisk var Long March 3C raketlegemet fra Chang'e 5-T1-missionen.

Kollisionen på Månen resulterede i et mærkeligt dobbeltkrater, der trodsede forventningerne til en brugt raketfase. Dette fik eksperter til at konkludere, at raketkroppen må have haft en ekstra nyttelast. Mark Robinson, hovedefterforsker med Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, fremhævede dobbeltkraterets unikke natur og sammenlignede det med enkeltkraternedslag fra andre raketkroppe.

Mens kinesiske embedsmænd benægtede enhver involvering, bekræftede det amerikanske forsvarsministeriums rumkommando, at den pågældende raket ikke havde deorbiteret som hævdet. Manglen på gennemsigtighed med hensyn til rumaffald og dets nyttelast fremhæver behovet for forbedrede sporingsprocedurer fra rumbureauer og opsendelsesudbydere. Sådanne foranstaltninger ville forhindre forvirring og potentielle farer vedrørende uidentificerede objekter i rummet. Større afsløring af antallet og arten af ​​nyttelast om bord kunne løse disse problemer og sikre sikrere rumudforskning og -rejser i fremtiden.

FAQ

Q: Hvad var det objekt, der kolliderede med Månen?



A: Astronomer har fastslået, at objektet var Long March 3C raketlegemet fra den kinesiske Chang'e 5-T1-mission til Månen.

Spørgsmål: Havde objektet en ekstra nyttelast?



A: Ja, den nylige undersøgelse tyder på, at objektet bar en uoplyst ekstra nyttelast, hvilket forklarer den ejendommelige dobbeltkraterdannelse ved sammenstødet.

Spørgsmål: Hvorfor var der forvirring omkring objektets identitet?



A: Det kinesiske udenrigsministerium afviste oprindeligt, at objektet var fra deres mission, hvilket førte til usikkerhed og spekulationer. Efterfølgende analyser og data bekræftede imidlertid dens oprindelse.

Q: Hvad er konsekvenserne af denne begivenhed?



A: Denne hændelse understreger vigtigheden af ​​at udvikle bedre sporingsprocedurer for rumbureauer og opsendelsesfirmaer for at undgå forvirring og sikre sikkerheden ved rumudforskning. Det fremhæver også behovet for større gennemsigtighed i oplysning om antallet og arten af ​​nyttelast om bord.