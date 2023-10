Astronomer fanger et fantastisk billede af den rosenrøde tåge

Astronomer fra European Southern Observatory (ESO) har for nylig afsløret et betagende nyt fotografi af en rosenrød tåge kendt som IC1284. Denne emissionståge, der er placeret i midten af ​​billedet, udstråler en levende rød nuance på grund af en kombination af aktiv stjernedannelse og fusionen af ​​brint i området. Dens lysstyrke er et resultat af ioniseret gas, der udsender sit eget lys.

Det Europæiske Sydobservatoriums VLT Survey-teleskop fangede dette fantastiske billede som en del af en igangværende indsats for at forstå stjernernes livscyklus. Ved at studere tåger som IC1284 håber forskerne at få værdifuld indsigt i, hvordan stjerner fødes, lever og til sidst dør.

Tåger er enorme samlinger af støv og gas, der tjener som byggesten til nye stjerner. De spiller en afgørende rolle i fødslen og udviklingen af ​​galakser. Inden for billedet af IC1284 kan man også få øje på to blå reflekterende tåger, NGC6589 og NGC6590, placeret i nederste højre hjørne. I modsætning til emissionståger består refleksionståger af interstellare støvskyer, der reflekterer lyset udsendt af nærliggende stjerner, hvilket resulterer i en tydelig blå nuance.

Dette billede blev taget ved hjælp af European Southern Observatorys bredfeltskamera, OmegaCAM, monteret på VLT Survey Telescope placeret ved Paranal Observatory i Chile. Billedet er en del af VST Photometric H alpha Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+), en omfattende undersøgelse, der har til formål at studere tåger og stjerner ved hjælp af synligt lys.

ESO's offentlige undersøgelse giver astronomer værdifulde data til bedre at forstå stjerners livscyklus og dannelsen af ​​tåger. Ved at observere disse himmellegemer i synligt lys, kan videnskabsmænd afdække ny indsigt i de processer, der former vores univers.

kilder:

– European Southern Observatory (ESO)

– Plads