Et sjældent fundet 150 millioner år gammelt dinosaurskelet, der skal auktioneres i Paris

Et velbevaret Camptosaurus-skelet, med det kærlige tilnavn Barry, vil blive auktioneret i Paris i næste måned. Dinosauren blev opdaget i Wyoming, USA i 1990'erne, og blev oprindeligt restaureret af palæontolog Barry James i 2000, deraf navnet. For nylig erhvervede det italienske laboratorium Zoic skelettet og udførte yderligere restaureringsarbejde. Barry, der måler 2.10 meter høj og 5 meter lang, er et usædvanligt intakt eksemplar, med 90 % af dens kranium og 80 % af dens samlede skelet bevaret.

Ifølge Hotel Drouot auktionsholder Alexandre Giqueello gør Barrys fuldstændighed det til et yderst sjældent fund. Dinosaurprøver på kunstmarkedet er sjældne, med kun få salg på verdensplan hvert år. Faktisk, i april i år, blev et sammensat skelet af en kæmpe Tyrannosaurus Rex, bestående af 293 knogler opnået fra tre forskellige T-Rexs, solgt for 9.4 millioner dollars på en auktion i Zürich. Dette viser den betydelige interesse og værdi, der er lagt på sådanne fossiler.

Camptosaurus var en stor planteædende dinosaur, der eksisterede i den sene jura til tidlige kridtperioder. Med Barrys forventede auktionspris på op til 1.2 millioner euro ($1.98 millioner), bidrager dens sjældenhed og enestående bevaring til dens værdi. Dette salg giver palæontologi-entusiaster og samlere mulighed for at erhverve sig et bemærkelsesværdigt stykke naturhistorie. Skelettet vil blive vist offentligt før auktionen, hvilket giver interesserede personer mulighed for at undre sig over dette 150 millioner år gamle vidunder.

