Astronomer registrerer det fjerneste hurtige radioudbrud, der kaster lys over universets manglende stof

Et hold af astronomer har gjort en spændende opdagelse - de hævder at have opdaget det fjerneste hurtige radioudbrud, der nogensinde er observeret. Udbruddet, som først blev opdaget i juni 2022 af Australia Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) teleskopet, menes at stamme fra en gruppe af sammensmeltede galakser. Den energi, der frigives under denne kosmiske begivenhed, anslås at svare til 30 år af solens samlede emission, kondenseret til en brøkdel af et millisekund.

Ved at bruge en række retter forbundet til radioteleskopet var forskerne i stand til at indsnævre kilden til radioudbruddet. De brugte derefter European Southern Observatory's Very Large Telescope til at søge efter den galakse, hvorfra eksplosionen stammer fra. Denne opdagelse markerer første gang, at et udbrud af denne art er blevet fundet at være både ældre og længere væk end nogen tidligere opdaget hurtig radioudbrud.

Hurtige radioudbrud, som er kortvarige impulser af intens radioemission, har undret astronomer i årevis. Mens cirka 50 er blevet udpeget indtil videre, mener videnskabsmænd, at der er tusindvis flere, der venter på at blive opdaget. Desuden tyder undersøgelsen på, at disse udbrud kan give værdifuld indsigt i måling af universets masse.

De nuværende metoder, der bruges til at estimere universets masse, har produceret modstridende resultater, der udfordrer standardmodellen for kosmologi. Forskerne bag denne opdagelse foreslår dog, at undersøgelse af hurtige radioudbrud kan hjælpe med at udfylde de manglende brikker i puslespillet. Specifikt ved at observere disse udbrud kan forskere måle det "manglende" stof mellem galakser og få en mere nøjagtig forståelse af universets masse.

Ifølge professor Ryan Shannon, en medleder af undersøgelsen, mangler mere end halvdelen af ​​det forventede normale stof i universet. Dette stof menes at være placeret i rummet mellem galakser, men dets diffuse og varme natur gør det vanskeligt at opdage ved hjælp af konventionelle teknikker. Holdets resultater stemmer overens med arbejdet fra den afdøde australske astronom Jean-Pierre Macquart, som demonstrerede i 2020, at fjernere hurtige radioudbrud afslører diffuse gasser mellem galakser.

Denne seneste opdagelse bekræfter udbredelsen af ​​hurtige radioudbrud i kosmos og fremhæver deres potentielle betydning for at studere universets struktur. Holdet erkender dog, at den nuværende generation af teleskoper kan være ved at nå deres grænser med hensyn til at detektere fjernere udbrud. Fremtidige, mere kraftfulde enheder vil være nødvendige for at afdække mysterierne bag disse kosmiske fænomener.

