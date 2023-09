Fibonacci-spiral bruges til månenavigation

Forskere har udviklet en ny metode til månenavigation ved at bruge Fibonacci-spiralen til at beregne de optimale parametre for et GPS-lignende system på Månen. Den innovative tilgang hjælper med at modernisere månekøretøjsnavigation og tilbyder mere nøjagtig kortlægning baseret på Månens unikke ellipsoide form.

Kamilla Cziráki, en geofysikstuderende fra Eötvös Loránd University, samarbejdede med professor Gábor Timár for at anvende matematikeren Fibonaccis metodologi til at tilpasse Jordens GPS-system til Månen. Deres resultater blev offentliggjort i tidsskriftet Acta Geodaetica et Geophysica.

Mens menneskeheden forbereder sig på at vende tilbage til Månen, er der fokus på at finde metoder til månenavigation. Det er sandsynligt, at fremtidige månekøretøjer vil blive assisteret af et satellitnavigationssystem, der ligner GPS på Jorden. De nuværende GPS-systemer tager dog ikke hensyn til vores planets form, men bruger i stedet en rotationsellipsoide, der passer bedst til geoiden.

For at anvende GPS-softwareløsninger til Månen skal specifikke parametre defineres. Den form af ellipsoiden, der passer bedst til Månens overflade, og de semi-major og semi-minor-akser er vigtige faktorer. Månens form er ikke perfekt sfærisk, men kan tilnærmes som en roterende ellipsoide.

I deres undersøgelse beregnede Cziráki og Timár parametrene for den roterende ellipsoide, der bedst passer til Månens teoretiske form ved hjælp af en database kaldet måneselenoiden. De brugte Fibonacci-sfæren til at arrangere prøvepunkter på Månens overflade, og gradvist øge antallet af prøvetagningspunkter for at stabilisere parameterværdierne.

Fibonacci-spiralen, en metode etableret af matematikeren Leonardo Fibonacci, blev valgt, fordi den kan implementeres med simpel kode og giver nøjagtige resultater. Denne metode er også blevet anvendt på Jorden og rekonstruerer en god tilnærmelse af WGS84-ellipsoiden, der bruges af GPS.

Denne nye tilgang til månenavigation lover fremtidige måneudforskningsmissioner, der giver mere præcis kortlægning baseret på Månens unikke form. Det repræsenterer et væsentligt skridt i at modernisere månens køretøjsnavigationssystemer og forbedre vores forståelse af Månens overflade.

Reference: "Parametre for den bedst passende måneellipsoide baseret på GRAILs selenoidmodel" af Kamilla Cziráki og Gábor Timár, 27. juni 2023, Acta Geodaetica et Geophysica. DOI: 10.1007/s40328-023-00415-w