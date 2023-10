Astronomer opdager mystisk eksplosion af radiobølger fra 8 milliarder år siden

En nylig rapport fra CNN.com afslører, at astronomer har gjort en fascinerende opdagelse - opdagelsen af ​​et mystisk udbrud af radiobølger, der har taget svimlende 8 milliarder år at nå Jorden. Disse hurtige radioudbrud (FRB'er) er ikke kun utroligt fjerne, men også bemærkelsesværdigt energiske.

FRB'er er intense udbrud af radiobølger, der kun varer i millisekunder. Deres oprindelse forbliver stort set ukendt, men de menes at være ekstragalaktiske forbigående glimt af radiobølger. Nogle FRB'er er blevet observeret at have varierende varighed, hvor nogle viser sub-bursts, der varer blot mikrosekunder, mens andre kan vare ved i flere sekunder.

Den seneste observerede FRB, kendt som FRB 20220610A, er blevet lokaliseret til et komplekst værtsgalaksesystem med en rødforskydningsværdi på 1.016 ± 0.002. Kilden til disse FRB'er har længe været et emne for spekulationer og teorier, hvor nogle antyder, at de kunne være resultatet af pulsarer, der kolliderer med asteroider i fjerne stjernesystemer.

Astronomer har satset på radioteleskoper som ASKAP-arrayet i det vestlige Australien til at spore og studere disse undvigende kosmiske udbrud. ASKAP-arrayet spillede en afgørende rolle i påvisningen af ​​juni 2022 FRB, og hjalp forskere med at bestemme dens oprindelse. Opfølgningsobservationer ved hjælp af European Southern Observatory's Very Large Telescope afslørede, at kildegalaksen for FRB er ældre og længere væk end nogen anden tidligere opdaget FRB-kilde, der sandsynligvis er en del af en sammensmeltende gruppe af galakser.

Forskere ved University of Tokyo har trukket interessante paralleller mellem FRB'er og naturfænomener som jordskælv og soludbrud. Mens FRB'er viser betydelige forskelle fra soludbrud, deler de bemærkelsesværdige ligheder med jordskælv. Dette fund understøtter teorien om, at FRB'er er forårsaget af "stjerneskælv", der forekommer på overfladen af ​​neutronstjerner. Forståelse af opførsel af højdensitetsstof og aspekter af kernefysik kunne i høj grad hjælpes af yderligere undersøgelse af FRB'er.

Årsagen til FRB'er forbliver et mysterium, selvom det er blevet spekuleret i, at nogle af disse udbrud kan have en udenjordisk oprindelse. Den fremherskende teori antyder dog, at i det mindste nogle FRB'er udsendes af magnetarer, som er neutronstjerner med ekstremt stærke magnetfelter.

Interessant nok kunne opdagelsen af ​​den 8 milliarder år gamle FRB potentielt hjælpe med at løse mysteriet om universets manglende stof. Forskere mener, at halvdelen af ​​det stof, der burde eksistere i universet i dag, faktisk mangler. Dette "manglende stof" er sammensat af baryoner, det almindelige stof, der består af protoner og neutroner. Når FRB'er rejser over store afstande, spredes deres stråling af dette manglende stof. Ved at måle afstandene til nogle få FRB'er kan forskere muligvis bestemme universets tæthed og potentielt lokalisere dets manglende baryoniske stof.

Kilder: CNN.com, Science Direct, The New Scientist, SciTechDaily, Space.com