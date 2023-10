NASA overvåger kolossal asteroide, der nærmer sig jorden

NASA overvåger tæt tilgangen af ​​en massiv asteroide kendt som 1998 HH49. Anslået til at være på størrelse med en bygning på 600 fod, er denne asteroide sat til at flyve af Jorden i morgen den 17. oktober. Med en nærmeste tilgang på cirka 1.17 millioner kilometer har NASA klassificeret denne asteroide som potentielt farlig på grund af dens størrelse.

Tilhørende Apollo-gruppen af ​​asteroider, som krydser jorden og udgør potentielle trusler, blev 1998 HH49 første gang observeret den 28. april 1998. Den vil rejse med en relativ hastighed på 53,233 kilometer i timen. Apollo-klassen af ​​asteroider fik opmærksomhed i 2013, da Chelyabinsk-meteoren, der tilhører denne gruppe, eksploderede over Ruslands Chelyabinsk-by og forårsagede omfattende skader og kvæstelser.

For at evaluere risikoen for påvirkning og bedre forstå kredsløbet af disse jordnære asteroider, bruger NASA et sofistikeret system kaldet Sentry II. Ved at indsamle præcise observationer af en asteroides position på himlen, rapporteres dataene til Minor Planet Center, som derefter fører disse oplysninger til Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS). CNEOS bruger disse data til at fastslå asteroidens mest sandsynlige kredsløb omkring Solen.

Sentry II anvender en unik algoritme til at vurdere potentielle påvirkningsscenarier og udvælger strategisk tilfældige punkter inden for usikkerhedsregionen for at identificere hændelser med lav sandsynlighed. Dette giver NASA mulighed for at overvåge og spore potentielt farlige asteroider og udstede advarsler, når det er nødvendigt.

Mens solstorme og asteroider fortsætter med at udgøre risici for vores planet, giver NASA's flittige overvågning og avancerede systemer afgørende oplysninger til at beskytte Jorden mod potentielle påvirkninger.

