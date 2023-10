The Third Group of Astronauts: Pioneers of Space Exploration

I oktober 1963 annoncerede NASA valget af sin tredje gruppe af astronauter. Disse 14 personer blev udvalgt fra en pulje på 720 militære og civile ansøgere, hvilket gør det til den højest uddannede gruppe af astronauter på det tidspunkt. Deres mission var at flyve to-sædet Gemini rumfartøj, som var designet til at teste teknikker til Apollo Moon landing programmet.

Tragisk nok døde fire medlemmer af denne gruppe, før de foretog deres første rumflyvning. De resterende 10 astronauter fløj dog i alt 18 missioner i Gemini- og Apollo-programmerne. Syv af dem rejste til Månen, hvoraf fire fik endda chancen for at gå på dens overflade. En astronaut fløj også en langvarig mission ombord på Skylab.

Udvælgelsesprocessen for denne tredje gruppe af astronauter var streng. Kandidater skulle være amerikanske statsborgere med en grad i ingeniør eller fysisk videnskab, have testpiloterfaring eller 1,000 timers flyvende jetfly, være 34 år eller yngre og ikke være højere end seks fod. Ud af de 720 modtagne ansøgninger valgte udvælgelseskomitéen 136 kandidater til yderligere screening, hvilket til sidst indsnævrede det til top 14.

Efter at være blevet udvalgt, gennemgik de nye astronauter omfattende træning og fortrolighed med forskellige aspekter af rumprogrammet. De modtog tekniske opgaver for at få ekspertise inden for specifikke områder, såsom rumfartøjsdesign og kontrolsystemer. Deres kurser dækkede emner som astronomi, aerodynamik, rummedicin og geologi. De gennemgik endda overlevelsestræning i forskellige miljøer, inklusive jungler, ørkener og vand.

De 14 astronauter kom fra forskellige baggrunde, med syv fra det amerikanske luftvåben, fire fra den amerikanske flåde, en fra det amerikanske marinekorps og to civile med militær erfaring. Hver astronaut havde deres egne unikke bidrag til programmet, såsom Edwin E. "Buzz" Aldrin, der blev den anden person til at gå på Månen under Apollo 11-missionen.

Den tredje gruppe af astronauter spillede en afgørende rolle i at fremme rumudforskningen. De banede vejen for fremtidige missioner og udvidede vores viden om kosmos.

Kilder: NASA