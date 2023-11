Forbløffende opdagelser fra NASAs James Webb-teleskop giver ny indsigt i Galactic Center

NASAs James Webb-rumteleskop har endnu en gang forbløffet astronomer med dets exceptionelle egenskaber, og denne gang giver det et fængslende billede af det gådefulde Sagittarius C (Sgr C) stjernedannende område i hjertet af vores galakse. Beliggende cirka 300 lysår væk fra det supermassive sorte hul Skytten A i centrum af Mælkevejen, er Sgr C et skue af 500,000 stjerner, med et særligt fokus på en samling af protostjerner, der stjæler rampelyset.

På dette banebrydende billede afslører Webbs hidtil usete opløsning og følsomhed utallige funktioner, der aldrig før er observeret i denne region. "Webb afslører utrolig mange detaljer, hvilket gør det muligt for os at studere stjernedannelse i denne slags miljø på en måde, som ikke var mulig tidligere," sagde Samuel Crowe, hovedefterforsker og bachelorstuderende ved University of Virginia. Denne bemærkelsesværdige indsigt stammer fra manglen på tidligere infrarøde data og Webb-teleskopets enorme muligheder.

Et af de vigtigste fund er tilstedeværelsen af ​​en massiv protostjerne, mere end 30 gange vores Sols masse, beliggende i denne unge stjernehob. Mens skyen, der omgiver disse protostjerner, ser mørk og tyndt befolket ud, er den i virkeligheden en af ​​galaksens mest tætpakkede områder. Skyens tæthed hindrer lyset fra stjerner placeret bagved, hvilket skaber en illusion af tomhed.

Webbs Near-Infrared Camera (NIRCam) har fanget omfattende ioniserede brint-emissioner omkring undersiden af ​​den mørke sky i levende cyan nuancer. Denne brintregions enorme rækkevidde udfordrer eksisterende teorier, da den strækker sig langt ud over, hvad der tidligere blev observeret. Astronomer står nu over for den spændende opgave at forstå oprindelsen og indflydelsen af ​​denne udvidede brintregion.

En anden fascinerende gåde ligger i de spredte og kaotiske nålelignende strukturer i det ioniserede brint, som kræver yderligere undersøgelse. Rubén Fedriani, en medforsker af projektet ved Instituto Astrofísica de Andalucía i Spanien, beskriver det galaktiske center som et "overfyldt, tumultartet sted", hvor tårnhøje gasskyer danner stjerner, der interagerer med den omgivende gas gennem deres udstrømninger, jetfly og stråling.

Mens videnskabsmænd fortsætter med at opklare mysterierne, der er gemt i den himmelske flade, giver James Webb-teleskopets opdagelser fra hjertet af vores galakse hidtil usete muligheder for at dykke længere ned i kosmiske hemmeligheder. Det galaktiske center, som er placeret blot 25,000 lysår væk fra Jorden, giver astronomer et nærbillede af individuelle stjerner og kaster lys over den indviklede proces med stjernedannelse og dens afhængighed af det unikke kosmiske miljø. Med hver åbenbaring baner Webb-teleskopet vejen for en dybere forståelse af vores univers.