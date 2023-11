NASAs James Webb-rumteleskop afslører hemmeligheder bag Galactic Center

NASAs James Webb-rumteleskop har givet et hidtil uset glimt ind i hjertet af vores galakse og afsløret fascinerende detaljer om det stjernedannende område kendt som Sagittarius C (Sgr C). Dette ærefrygtindgydende billede viser en samling af protostjerner, der stjæler rampelyset midt i de 500,000 stjerner, der bor omkring 300 lysår væk fra Sagittarius A, Mælkevejens centrale supermassive sorte hul.

I modsætning til alle tidligere observationer tilbyder de infrarøde data fanget af Webb-teleskopet et utroligt niveau af opløsning og følsomhed, hvilket gør det muligt for forskere at afsløre adskillige funktioner for første gang. Samuel Crowe, observationsteamets hovedefterforsker og en bachelorstuderende ved University of Virginia, udtrykte begejstring over den nyfundne evne til at studere stjernedannelse i dette miljø. Webbs afsløringer giver en enestående mulighed for at teste nuværende teorier om stjernedannelse under de ekstreme forhold i det galaktiske center, ifølge professor Jonathan Tan, en af ​​Crowes rådgivere.

En af de bemærkelsesværdige opdagelser i Sagittarius C er en massiv protostjerne, der overgår 30 gange vores sols masse. Interessant nok skaber tætheden af ​​skyen, der omgiver disse protostjerner, illusionen om et mindre befolket område, på trods af at det er en af ​​de mest tætpakkede zoner i galaksen. Billedet viser også mindre infrarød-mørke skyer, der ligner stjernefyldte hulrum, hvor nye stjerner er under dannelse.

Webbs Near-Infrared Camera (NIRCam) instrument fangede omfattende ioniserede brint-emissioner omkring undersiden af ​​den mørke sky, afbildet i levende cyan nuancer. Denne brintregion strækker sig længere end forventet og stiller spændende spørgsmål om kilderne til dets energiske fotoner. Derudover undersøger eksperter de kaotiske nålelignende strukturer i det ioniserede brint, som spredes i flere retninger.

Rubén Fedriani, en medforsker fra Instituto Astrofísica de Andalucía i Spanien, beskriver det galaktiske center som et overfyldt og tumultarisk sted, hvor gasskyer danner stjerner og påvirker den omgivende gas gennem deres udstrømmende vinde, jetfly og stråling.

Mens James Webb-rumteleskopet fortsætter med at afsløre mysterierne i vores univers, giver den nyfundne forståelse af det galaktiske center værdifuld indsigt i stjernedannelsens forviklinger og det kosmiske miljø. Det galaktiske center, som er placeret 25,000 lysår væk fra Jorden, giver astronomer muligheden for at studere individuelle stjerner i hidtil usete detaljer og kaste lys over de forskellige processer af stjernedannelse i forskellige områder af galaksen.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvad opdagede James Webb-rumteleskopet i det galaktiske centrum?

James Webb-rumteleskopet tog et billede af det stjernedannende område kendt som Sagittarius C (Sgr C) i hjertet af vores galakse. Billedet afslørede en samling af protostjerner, mindre infrarød-mørke skyer og omfattende ioniseret brint-emissioner. Disse fund giver ny indsigt i stjernedannelse og det kosmiske miljø.

2. Hvor langt er Skytten C fra Skytten A?

Skytten C er omkring 300 lysår væk fra Skytten A, Mælkevejens centrale supermassive sorte hul.

3. Hvilket instrument på James Webb-rumteleskopet fangede de infrarøde data?

Near-Infrared Camera (NIRCam) instrumentet på James Webb Space Telescope fangede de detaljerede infrarøde data fra Sagittarius C.

4. Hvordan påvirker tætheden af ​​skyen i Skytten C opfattelsen af ​​dens befolkning?

På trods af dens tæthed blokerer skyen, der indhyller protostjernerne i Skytten C, lyset fra stjerner, der er placeret bagved, og skaber illusionen af ​​et mindre befolket område. I virkeligheden er Skytten C et af de mest tætpakkede områder i galaksen.