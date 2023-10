Ifølge NASA skal fem asteroider passere Jorden på tætte afstande

By

NASA har identificeret fem asteroider, der forventes at komme tæt på Jorden i den nærmeste fremtid. Med en bredde fra 20 fod til 1050 fod vil disse asteroider komme tættest på vores planet.

Den første asteroide, der måler omkring 20 fod i bredden, vil passere forbi i en afstand af cirka 352,000 miles fra Jorden. Denne relativt lille asteroide vil rejse med en hastighed på 11,000 miles i timen.

Den anden asteroide er betydeligt større med en bredde på omkring 330 fod. Det vil passere forbi i en afstand på cirka 0.34 astronomiske enheder (AU), eller omkring 31 millioner miles. Hastigheden af ​​denne asteroide anslås til at være omkring 21,000 miles i timen.

Den tredje asteroide, der måler omkring 525 fod i bredden, vil komme inden for 0.048 AU (omkring 4.5 millioner miles) fra Jorden. Det forventes at have en hastighed på cirka 4,800 miles i timen.

Den fjerde asteroide er den største blandt gruppen med en bredde på 1050 fod. Den vil passere forbi i en afstand på cirka 0.04 AU (ca. 3.7 millioner miles). Denne asteroide forventes at have en hastighed på 15,000 miles i timen.

Endelig vil den femte asteroide, som måler omkring 65 fod i bredden, komme inden for 0.079 AU (ca. 7.4 millioner miles) fra Jorden. Den vil køre med en hastighed på omkring 10,000 miles i timen.

Mens disse asteroider passerer relativt tæt på Jorden, er der ingen grund til bekymring, da ingen af ​​dem udgør en trussel om kollision. NASA overvåger regelmæssigt asteroider for at spore deres veje og vurdere eventuelle risici, de kan udgøre for vores planet.

– Astronomisk enhed (AU): en længdeenhed brugt i astronomi, svarende til den gennemsnitlige afstand mellem Jorden og Solen (ca. 93 millioner miles eller 150 millioner kilometer)

– Lysets hastighed: den hastighed, hvormed lyset bevæger sig i et vakuum, cirka 299,792 kilometer i sekundet eller omkring 186,282 miles per sekund.