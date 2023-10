Fem asteroider, der passerer Jorden på tætte afstande: Hastighed, størrelse og mere

By

NASA har for nylig afsløret, at fem asteroider vil komme tættest på Jorden og snart vil passere planeten. Hastigheden, størrelsen, afstanden og andre detaljer om disse asteroider er ret spændende.

En af asteroiderne, kaldet Asteroid 2023 TK15, forventes at passere Jorden i dag, den 20. oktober. Det, der gør det endnu mere bemærkelsesværdigt, er, at den under sin tilgang vil komme tættere på vores planet end Månen selv. Afstanden mellem Asteroid 2023 TK15 og Jorden vil kun være 380,000 kilometer. Denne rumsten bevæger sig med en svimlende hastighed på næsten 79,022 kilometer i timen og har en bredde på omkring 75 fod.

En anden asteroide på listen er Asteroid 2020 UR, som er relativt mindre med en bredde på kun 29 fod. Den skal også passere Jorden den 20. oktober, og dens kredsløb vil tage den så tæt som 2.2 millioner kilometer på vores planets overflade. NASA har udtalt, at denne asteroide bevæger sig med en hastighed på cirka 46,490 kilometer i timen.

Selvom disse tætte tilgange kan lyde alarmerende, er det vigtigt at bemærke, at ingen af ​​disse asteroider udgør en trussel mod Jorden. De vil simpelthen gå forbi og fortsætte deres rejse gennem rummet. Studiet og observationen af ​​sådanne himmellegemer giver værdifuld information om vores solsystem og dets dynamik.

NASAs afsløringer om disse fem asteroider fremhæver de igangværende bestræbelser på at spore og overvåge objekter nær Jorden. Gennem fortsat forskning og observation kan videnskabsmænd forbedre vores forståelse af kosmos og potentielt udvikle strategier til at beskytte vores planet mod fremtidige trusler.

Kilder: NASA