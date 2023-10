Gamle superdybe diamanter kaster lys over dannelsen af ​​superkontinenter

Et internationalt team af eksperter har analyseret ældgamle superdybe diamanter fra miner i Brasilien og det vestlige Afrika og har kastet nyt lys over dannelsen, stabiliseringen og bevægelsen af ​​superkontinenter. Disse diamanter, der blev dannet for mellem 650 og 450 millioner år siden under superkontinentet Gondwana, giver værdifuld indsigt i udviklingen af ​​kontinenter i de tidlige stadier af komplekst liv på Jorden.

Diamanter, som blev dannet for millioner til milliarder af år siden, kan give information om Jordens kappe. De er et af de få mineraler, der kan overleve og registrere de gamle cyklusser af skabelse og ødelæggelse af superkontinenter. Analysen af ​​disse superdybe diamanter har afsløret hidtil ukendte geologiske processer og deres rolle i væksten af ​​superkontinenter som Gondwana.

Ekspertholdet, ledet af Dr. Suzette Timmerman fra Universitetet i Bern i Schweiz, daterede diamanterne, der dannede sig dybt under Gondwana. De opdagede, at diamanterne blev dannet, da superkontinentet dækkede Sydpolen for mellem 650 og 450 millioner år siden. Værtsklipperne til diamanterne blev flydende under diamantdannelsen og transporterede subduceret kappemateriale og diamanterne, hvilket effektivt bidrog til væksten af ​​superkontinentet nedefra.

For omkring 120 millioner år siden begyndte Gondwana at bryde fra hinanden, hvilket resulterede i dannelsen af ​​nutidens oceaner som Atlanterhavet. Diamanterne, der bærer indeslutninger af værtsstenen, blev bragt til jordens overflade under voldsomme vulkanudbrud for omkring 90 millioner år siden. Disse udbrud fandt sted på de kontinentale fragmenter af Brasilien og Vestafrika, som engang var en del af Gondwana.

Studiet af disse superdybe diamanter har givet indsigt i dannelsen og stabiliseringen af ​​kontinenter, hvilket i sidste ende bidrager til den tidlige udvikling af livet på Jorden. Den komplekse historie af disse diamanter indikerer, at de har rejst lodret og vandret inde i Jorden og sporer dannelsen og udviklingen af ​​superkontinentet. Denne forskning fremhæver den integrerede rolle af diamanter i forståelsen af ​​vækst og bevægelse af kontinenter.

Eksperimenter og analyser af diamantindeslutninger er i gang på University of the Witwatersrand i Sydafrika, hvor et nyt isotoplaboratorium og metoder er ved at blive udviklet. Forskningen har til formål at øge vores forståelse af, hvordan kontinenter udvikler sig og bevæger sig, samt deres betydning for udviklingen og bæredygtigheden af ​​liv på Jorden.

