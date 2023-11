Forskere løser århundreder gammelt mysterium bag lilla røg fra eksplosivt guld

Forskere ved University of Bristol har endelig afsløret den langvarige hemmelighed bag den lilla røg, der produceres, når fulminerende guld, verdens første kendte højeksplosive, detonerer. Dette fund markerer opløsningen af ​​et 400 år gammelt alkymi-puslespil, der har fascineret forskere i århundreder.

Fulminerende guld, en forbindelse opdaget af alkymister i det 16. århundrede, er sammensat af forskellige forbindelser, hvor ammoniak er den primære kilde til dets eksplosive kraft. Den tyske alkymist Sebald Schwaertzer observerede især den tydeligt lilla røg, der blev udsendt af dette eksplosive materiale i 1585, hvilket vækkede nysgerrighed blandt kemikere gennem årene.

Selvom den kemiske sammensætning af fulminerende guld har været kendt i temmelig lang tid, forblev årsagen bag den lilla røg et mysterium. Mens det tidligere var mistænkt, at guld nanopartikler bidrog til dens farve, manglede denne hypotese konkrete beviser. Professor Simon Hall og hans ph.d. studerende Jan Maurycy Uszko fra University of Bristol har nu bekræftet denne teori.

For at undersøge det skabte forskerholdet fulminerende guld og detonerede omhyggeligt 5 mg prøver på aluminiumsfolie. De indsamlede den resulterende røg ved hjælp af kobbermasker og analyserede den under et transmissionselektronmikroskop. Analysen afslørede tilstedeværelsen af ​​sfæriske guldnanopartikler, hvilket bekræfter guldets rolle i genereringen af ​​den gådefulde lilla røg.

Da dette historiske puslespil endelig er løst, planlægger professor Hall og hans team nu at bruge den samme metode til at studere egenskaberne af skyer produceret af andre metalfulminater, såsom platin, sølv, bly og kviksølv. Disse materialer præsenterer spændende mysterier, der endnu ikke er blevet opklaret.

Forskningspapiret med titlen "Explosive Chrysopoeia" kan tilgås på arXiv preprint-serveren.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvad er fulminerende guld?

Fulminerende guld er verdens første kendte højsprængstof. Det er en forbindelse opdaget af alkymister i det 16. århundrede, primært sammensat af forskellige forbindelser, hvor ammoniak spiller en stor rolle i dens eksplosive kraft.

Hvorfor producerer fulminerende guld lilla røg?

I århundreder har forskere undret sig over årsagen bag den lilla røg, der produceres, når fulminerende guld detonerer. Nyere forskning ved University of Bristol har bekræftet, at den lilla farve er et resultat af tilstedeværelsen af ​​sfæriske guld-nanopartikler i røgen.

Hvem opdagede den lilla røg fra fulminerende guld?

I 1585 lavede den tyske alkymist Sebald Schwaertzer den første observation af den lilla røg, der blev udsendt af fulminerende guld under detonation.

Hvad er professor Simon Halls og hans teams fremtidige forskningsplaner?

Efter løsningen af ​​mysteriet med lilla røg fra fulminerende guld, planlægger professor Simon Hall og hans team at anvende deres metode til at undersøge naturen af ​​skyer produceret af andre metalfulminater, herunder platin, sølv, bly og kviksølv.

Hvor kan jeg få adgang til forskningspapiret?

Forskningspapiret med titlen "Explosive Chrysopoeia" kan findes på arXiv preprint-serveren (URL: https://arxiv.org/).