Brug af en 350 år gammel sætning til at afdække ny indsigt om lys

Forskere ved Stevens Institute of Technology har brugt et 350 år gammelt teorem, der oprindeligt blev brugt til at beskrive adfærden af ​​fysiske objekter som penduler og planeter for at afsløre nye egenskaber ved lysbølger. Ved at behandle lysets intensitet som ækvivalent med fysisk masse og kortlægge det på et koordinatsystem, hvor etablerede mekaniske ligninger kunne anvendes, opdagede forskerne en direkte sammenhæng mellem en lysbølges grad af ikke-kvantesammenfiltring og dens grad af polarisering.

I den igangværende debat om, hvorvidt lys er en bølge eller en partikel, eller endda begge dele samtidigt på kvanteniveau, har forskere ved Stevens Institute of Technology afdækket en sammenhæng mellem disse to perspektiver. Ved at bruge en 350 år gammel mekanisk sætning, som tidligere blev brugt til at forklare fysiske objekters bevægelse, var forskerne i stand til at forklare kompleks adfærd af lysbølger.

Forskningen, ledet af Xiaofeng Qian, assisterende professor i fysik ved Stevens, viste, at en lysbølges grad af ikke-kvantesammenfiltring er direkte relateret til dens grad af polarisering. Når niveauet af en egenskab stiger, falder den anden, hvilket gør det muligt at udlede niveauet af sammenfiltring ud fra polariseringsniveauet og omvendt. Dette fund tyder på, at optiske egenskaber, såsom amplituder, faser og korrelationer, kan udledes fra enklere målinger af lysintensitet.

Holdet ved Stevens Institute of Technology brugte en mekanisk teorem udviklet af Christiaan Huygens i 1673 til at beskrive, hvordan den energi, der kræves for at rotere et objekt, afhænger af dets masse og rotationsakse. Selvom lysbølger ikke har masse, fortolkede forskerne deres intensitet som en ækvivalent til masse og kortlagde derefter disse målinger på et koordinatsystem, der kunne analyseres ved hjælp af Huygens' mekaniske teorem. Ved at visualisere en lysbølge som en del af et mekanisk system var forskerne i stand til at afdække nye forbindelser mellem dens egenskaber, især forholdet mellem sammenfiltring og polarisering.

Forståelse af forholdet mellem disse egenskaber kan have praktiske implikationer, da det giver mulighed for at udlede subtile og svære at måle egenskaber for optiske og kvantesystemer fra enklere målinger af lysintensitet. Derudover tyder denne forskning på, at mekaniske systemer kunne bruges til at simulere og opnå en bedre forståelse af kvantebølgesystemers komplekse adfærd.

Som konklusion viser denne undersøgelse, hvordan anvendelsen af ​​en 350 år gammel mekanisk sætning har givet ny indsigt i lysbølger og deres egenskaber. Ved at erkende de underliggende forbindelser mellem tilsyneladende uafhængige fysiske love, har denne forskning potentialet til at forenkle vores forståelse af verden og fremme vores viden om kvantefænomener.

Reference: "Bridging coherence optics and classical mechanics: A generic light polarization-entanglement complementary relation" af Xiao-Feng Qian og Misagh Izadi, Physical Review Research, 17. august 2023.