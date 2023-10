STS-58: Udførelse af biovidenskabelig forskning i rummet

Den 18. oktober 1993 påbegyndte rumfærgen Columbia STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2) missionen. Denne mission havde til formål at fremme forståelsen af ​​fysiologisk tilpasning til rumflyvning gennem en række banebrydende eksperimenter. Den syv mand store besætning på STS-58 bestod af kommandør John E. Blaha, pilot Richard A. Searfoss, nyttelastkommandør Dr. M. Rhea Seddon, missionsspecialister William S. McArthur, Dr. David A. Wolf, Shannon M. Lucid , og nyttelastspecialist Dr. Martin J. Fettman.

Hovedformålet med missionen var at studere de kardiovaskulære, pulmonale, regulatoriske, neurovestibulære og muskuloskeletale systemer for at få indsigt i de fysiologiske reaktioner på rumflyvning. I løbet af 14 dage udførte besætningen 14 eksperimenter, hvoraf otte involverede astronauterne som forsøgspersoner og de resterende seks med laboratorierotter.

For at optimere det videnskabelige udbytte for de vigtigste efterforskere blev den oprindelige Spacelab-4-mission, som var overtegnet, opdelt i to missioner. Denne STS-58 mission, som den anden del, fik navnet SLS-2. Den tidligere SLS-1-mission havde fundet sted i juni 1991 og involverede ni eksperimenter udført af en besætning på syv personer.

Rumfærgen Columbia lettede fra Kennedy Space Center i Florida og udførte den 15. opsendelse af sin levetid. Besætningen arbejdede i Spacelab-modulet, som var monteret i rumfærgens nyttelastrum. Dette modul var udviklet af European Space Agency (ESA) og var også blevet brugt i tidligere missioner.

Eksperimenterne på STS-58 krævede, at besætningsmedlemmerne indsamlede og analyserede omfattende data, både før og under missionen. For eksempel fik Lucid og Fettman katetre ført gennem deres armårer ind i deres hjerter for direkte at måle effekten af ​​vægtløshed på det centrale venetryk. Besætningen studerede også sensorisk motorisk tilpasning ved at bruge en roterende kuppel med farvede prikker og en roterende stol til at måle astronauters opfattelse og reflekser i vægtløshed.

Ud over de videnskabelige eksperimenter engagerede besætningen sig i andre aktiviteter, såsom at deltage i Extended Duration Orbiter Medical Program og kommunikere med folk på jorden gennem Shuttle Amatør Radio Experiment. De benyttede også lejligheden til at fange mere end 4,000 fotografier af Jorden nedenfor.

Overordnet set var STS-58-missionen en væsentlig milepæl i biovidenskabelig forskning udført i rummet. Det gav værdifuld indsigt i fysiologisk tilpasning til rumflyvning og banede vejen for fremtidige missioner og eksperimenter på dette felt.

