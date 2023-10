Oplev skønheden ved den delvise måneformørkelse online

Den 28. oktober 2023 vil Månen forkæle os med et fængslende show med en delvis måneformørkelse. Selvom det måske ikke er en total formørkelse, lover det at være et syn, der er værd at se. Takket være Virtual Telescope Project kan du opleve dette naturlige fænomen live og online, hele vejen fra Italien.

Virtual Telescope Project vil dele levende billeder af den delvise måneformørkelse fra både Rom og deres anlæg i Manciano, Toscana Maremma, Italien. Denne gratis online session er planlagt til at begynde kl. 18:00 UT den 28. oktober 2023.

Månens skønhed, når den passerer gennem jordens skygge, vil blive fremvist gennem denne unikke onlineoplevelse. Selvom du måske ikke er i stand til at overvære det personligt, giver Virtual Telescope Project dig mulighed for at være en del af denne himmelske begivenhed fra dit eget hjem.

Donationer til Virtual Telescope Project er meget værdsat. Ved at støtte dette projekt bidrager du ikke kun til fremme af videnskabelig viden og astronomiske opdagelser, men du vil også modtage et særligt sæt billeder i begrænset oplag med den fantastiske komet C/2020 F3 Neowise over Rom sammen med billeder af potentielt farlige asteroider , rumstationer og meget mere.

Gå ikke glip af denne mulighed for at se skønheden ved en delvis måneformørkelse. Deltag i Virtual Telescope Project online den 28. oktober 2023, og fordyb dig i universets vidundere.

Definitioner:

– Delvis måneformørkelse: En måneformørkelse opstår, når Jorden kommer mellem Solen og Månen og kaster en skygge på Månen. En delvis måneformørkelse er, når kun en del af Månen er dækket af Jordens skygge.

kilder:

– Virtuelt teleskopprojekt