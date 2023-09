5 asteroider, der nærmer sig Jorden: Størrelse, hastighed og afstandsdetaljer afsløret

NASA har identificeret fem asteroider, der i øjeblikket skynder sig mod Jorden og vil nærme sig i de kommende dage. Disse asteroider varierer i størrelse og hastighed, hvor en af ​​dem er næsten lige så stor som en bygning. Her er de vigtigste detaljer om hver af disse rumsten.

Asteroide 2023 SN1: Denne asteroide, med en bredde på 15 fod, er i øjeblikket på vej mod Jorden og vil passere meget tæt forbi den 20. september. Den rejser med en hastighed på 58,306 kilometer i timen. Den nærmeste tilgang til denne asteroide vil være blot 332,000 kilometer, hvilket er endnu tættere end afstanden til Månen.

Asteroide 2023 RP9: Med en bredde på cirka 90 fod er Asteroid 2023 RP9 også på vej mod Jorden og vil have sin nærmeste tilgang den 20. september. Den bevæger sig med en bemærkelsesværdig hastighed på 47,678 kilometer i timen og vil savne Jorden med kun 881,000 kilometer.

De resterende tre asteroider er ikke blevet individuelt beskrevet i kildeartiklen, men de har sandsynligvis lignende egenskaber med hensyn til størrelse, hastighed og nærhed til Jorden.

Disse tætte tilgange fra asteroider tjener som en påmindelse om den konstante årvågenhed, der kræves ved overvågning af rumobjekter, der har en chance for at komme i umiddelbar nærhed af vores planet. NASA og andre rumorganisationer rundt om i verden sporer løbende asteroider og andre himmellegemer for at sikre tidlig påvisning og potentielle afbødningsstrategier, hvis det er nødvendigt.

Det er vigtigt at bemærke, at mens disse asteroider nærmer sig Jorden relativt tæt, er der i øjeblikket ingen grund til bekymring, da deres beregnede baner ikke viser nogen væsentlig trussel om kollision. Disse møder giver værdifulde muligheder for forskere til at studere disse rumklipper tæt på og forbedre vores forståelse af deres sammensætning og adfærd.

kilder:

– NASA (National Aeronautics and Space Administration)