2023's ozonhul over Antarktis er et af de største, der er registreret

Forskere har observeret en positiv tendens i størrelsen af ​​ozonhullet over Antarktis i de sidste to årtier. Målinger fra Copernicus Sentinel-5P-satellitten afslører dog, at 2023's ozonhul er et af de største, der er registreret. Dette hul, også kendt som et "ozonnedbrydende område", nåede en størrelse på over 10 millioner kvadrat miles (26 millioner kvadratkilometer) den 16. september 2023, hvilket er omtrent tre gange så stort som Brasilien.

Størrelsen af ​​ozonhullet svinger hen over året, hvor den maksimale størrelse normalt forekommer fra midten af ​​september til midten af ​​oktober. Efterhånden som temperaturerne på den sydlige halvkugle stiger, og den polare hvirvel svækkes, aftager ozonnedbrydningen og vender til sidst tilbage til normale niveauer i slutningen af ​​december.

Copernicus Sentinel-5P-satellitten, der blev opsendt i 2017, er udstyret med et avanceret multispektralt billedspektrometer kaldet Tropomi. Dette instrument detekterer atmosfæriske gasser og måler det samlede ozonniveau for at give nøjagtige data til overvågning af ozonlaget og dets udvikling.

Diego Loyola, en seniorforsker ved det tyske luftrumscenter (DLR), forklarer, at Sentinel-5P-målingerne udvider den globale ozondatapost og muliggør tæt overvågning af ozonlaget. Dataene behandles inden for tre timer og leveres til Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), som inkluderer dem i deres analyse- og prognosesystem.

CAMS seniorforsker Antje Inness bemærker, at ozonhullet i 2023 startede tidligt og hurtigt voksede i størrelse. Hun antyder, at udbruddet af vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha'apai i januar 2022 kan have bidraget til det større ozonhul. Vulkanen sprøjtede en betydelig mængde vanddamp ind i stratosfæren, hvilket kunne have ført til dannelsen af ​​polære stratosfæriske skyer og accelereret ozonnedbrydning.

Den nøjagtige påvirkning af vulkanen på ozonhullet er dog stadig under undersøgelse. Tidligere tilfælde af indsprøjtning af så store mængder vanddamp i stratosfæren er få, hvilket gør det udfordrende at bestemme det fulde omfang af vulkanens effekt.

Trods den nuværende størrelse af ozonhullet har Montreal-protokollen, der blev etableret i 1987, haft succes med at reducere ozonnedbrydende stoffer og beskytte ozonlaget. Forskere forudser, at med det fortsatte fald i disse skadelige stoffer vil det globale ozonlag genoprettes og nå sin normale tilstand omkring 2050.

Som konklusion er 2023's ozonhul over Antarktis et af de største, der er registreret, muligvis påvirket af udbruddet af vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha'apai. Copernicus Sentinel-5P-satellittens målinger giver værdifulde data til overvågning af ozonlaget og vurdering af dets udvikling.

Kilde: European Space Agency (ESA)