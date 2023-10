Observerer Månen, Venus, Jupiter og Saturn på himlen

Denne artikel giver en oversigt over de aktuelle himmelbegivenheder, herunder Venus, Jupiters og Saturns positioner og bevægelser.

På morgenhimlen kan strålende Venus ses i øst-sydøst før solopgang. Det er i øjeblikket på sit maksimale stigningsinterval før solopgang, som varer indtil den 6. november. En time før solopgang er Venus over 30° over den øst-sydøstlige horisont og bevæger sig mod øst foran stjernebilledet Løven. Den er placeret mindre end 20° nederst til venstre for Regulus, den klareste stjerne i Løven. Men på grund af tilstedeværelsen af ​​en lys måne på himlen, kan dette være den sidste morgen i over en uge at se Løvens stjerner uden hjælp af en kikkert.

Jupiter kan derimod findes på den vestlige himmel, mindre end 20° op og over 125° fra Venus. Afstanden mellem Venus og Jupiter bliver ved med at blive større hver dag. Når adskillelsen når 180°, vil Jupiter sætte sig, når Venus stiger. Dette sker den 10. december. Bagefter vil Jupiter sætte sig, før Venus rejser sig.

På aftenhimlen er Saturn synlig over den syd-sydøstlige horisont efter solnedgang. Det er ikke så lyst som Venus eller Jupiter, men er stadig en af ​​de klareste stjernelignende kroppe på himlen. Saturn kan findes omkring 30° over horisonten og er omkring 20° over stjernen Fomalhaut.

I løbet af natten vil Jupiter, Saturn og månen dukke længere mod vest på grund af Jordens rotation. Saturn vil være på den sydlige himmel mindre end tre timer efter solnedgang og vil gå ned over en time før Venus står op. Jupiter vil være i sydøst, når midnat nærmer sig, og vil igen være synlig på den vestlige himmel før solopgang.

At observere månen, Venus, Jupiter og Saturn på himlen kan give en fascinerende himmeloplevelse. Gå ikke glip af muligheden for at se disse smukke himmellegemer, mens de bevæger sig og interagerer på nattehimlen.

kilder:

– US Naval Observatorys MICA-computerprogram