Skønheden ved Venus, Månen og Regulus på morgenhimlen

I morges blev himmelbeskuere behandlet med en fantastisk visning, da Venus, halvmånen og stjernen Regulus samledes på den østlige himmel før solopgang. Venus og Saturn er også i opposition, hvilket betyder, at de er 180° fra hinanden på himlen. Men mens Venus er lys nok til at skinne gennem disen nær horisonten, er Saturns synlighed stærkt påvirket.

Venus, morgenhimlens dronning, skinner klart omkring 30° over horisonten og overstråler alle stjernelignende kroppe på himlen. Det kan nemt forveksles med lys på et fly på grund af dets glans. Regulus, den klareste stjerne i Løven, er 2.4° til venstre for Venus. I morges var månen 16 % oplyst og dukkede op 5.9° til venstre for Venus. Jordskin, sollyset reflekteret fra Jordens oceaner, skyer og land, oplyste blidt månens natdel.

Disse samlinger af Venus, månen og Regulus er ret hyppige i de kommende år. I 2024 vil de passe ind i en cirkel på 2.6° i diameter på aftenhimlen. Den 5. august samme år vil Venus være mindre end 5° over horisonten tredive minutter efter solnedgang.

I 2025, den 19. september, vil de tre himmellegemer passe ind i en cirkel på kun 1.3° i diameter, hvilket skaber et betagende syn. Året efter, den 16. juli, vil de passe ind i en 7.8° cirkel, der strækker sig ud over kikkertens synsfelt.

På aftenhimlen er Mars ikke synlig, mens Saturn dukker op på den sydøstlige himmel cirka en time efter solnedgang. Jupiter stiger omkring 68 minutter efter mørkets frembrud og kan ses i øst-nordøst omkring en time senere.

Det er altid en fornøjelse at være vidne til disse himmelske sammenkomster og blive mindet om vores univers' skønhed og enorme.

