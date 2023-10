Den sidste kvartmåne og den strålende Venus på himlen

5. november 2023: The Last Quarter moon er synlig før solopgang, ledsaget af den lyse tilstedeværelse af Venus i øst-sydøst. Månen er i øjeblikket halvfuld og kan ses i øst, beliggende mellem de dunkle stjerner i Krebsen-stjernebilledet. Når morgentusmørket nærmer sig, stiger månen højere i øst-sydøst.

Venus, kendt som Morgenstjernen, skinner strålende over 30° over den øst-sydøstlige horisont. Den er placeret omkring 40° til nederste venstre side af månen og bevæger sig mod øst foran de fjerne stjerner i Jomfru-stjernebilledet. Venus er placeret kun 0.7° over Zavijava, også kendt som Beta Virginis, og vil passere inden for 0.5° fra stjernen i morgen tidlig. For at finde Zavijava i nærheden af ​​planeten anbefales en kikkert.

At observere Venus gennem et teleskop afslører dens faser, hvor den nuværende fase er gibbøs, hvilket betyder, at den er cirka 57 % belyst. Denne fase omtales som morgen-gibbous-fasen. I løbet af de kommende dage vil Venus fortsætte med at bevæge sig tættere på stjernen Spica, som kan findes omkring 5° oppe i øst, omkring 27° nederst til venstre for Venus. De to vil nå et bredt sammenhold om cirka en uge efter den 22.

På aftenhimlen er både Merkur og Mars ikke synlige. Merkur vil nå sin største forlængelse fra solen den 4. december, men dens lave position på den sydvestlige himmel hindrer dens synlighed i aftentimerne. Mars på den anden side er på vej mod overlegen konjunktion den 17. november og vil med tiden blive synlig på morgenhimlen.

Saturn kan dog ses i syd-sydøst efter solnedgang og skinner klarere end de fleste andre stjerner på himlen. Den afsluttede for nylig sin retrograde bevægelse og bevæger sig mod øst, omend i en langsom hastighed. Saturn kan findes i det samme kikkertsynsfelt som Deneb Algedi, Stenbukkens hale, med omkring 6.7° til nederste højre side af planeten. Den er efterhånden på vej mod Skat og Lambda Aquarii.

Jupiter er over 10° over den østlige horisont og går tilbage foran Vædderen, vest for en imaginær linje fra Hamal til Menkar. Efter sin opposition vil Jupiter være synlig hele natten lang.

kilder:

– US Naval Observatorys MICA-computerprogram

– [Kildeartikel]