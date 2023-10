Gamle træringe afslører kolossal solstorm for 14,300 år siden

En banebrydende opdagelse af et internationalt hold af videnskabsmænd har afsløret en kolossal stigning i radiocarbonniveauer for cirka 14,300 år siden, hvilket kaster lys over den største solstorm, der nogensinde er identificeret. Forskningen, detaljeret i publikationen "Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical Physical and Engineering Sciences", involverede måling af radiocarbonniveauer i gamle træringe fundet i de franske alper.

Ved at undersøge individuelle træringe var forskerne i stand til at identificere en bemærkelsesværdig radiocarbon-spids, der går 14,300 år tilbage. Piggen, forårsaget af en enorm solstorm, der udledte en betydelig mængde af energiske partikler i Jordens atmosfære, blev sammenlignet med berylliummålinger fra Grønlands iskerner.

Undersøgelsen identificerede denne nyopdagede solstorm som den største af sin art, og overgik tidligere identificerede begivenheder med det dobbelte af deres størrelse. Disse solstorme, kendt som Miyake-begivenheder, har fundet sted ni gange i løbet af de sidste 15,000 år, men er aldrig blevet observeret direkte.

Resultaterne af denne forskning har rejst bekymringer om den potentielle katastrofale indvirkning af lignende solstorme på vores moderne teknologiske samfund. Edouard Bard, hovedforfatter af undersøgelsen, fremhævede sammenhængen mellem ekstreme solbegivenheder og radiocarbonproduktion og understregede de ødelæggende konsekvenser, disse storme kunne have på moderne infrastruktur såsom telekommunikation, satellitsystemer og elnet.

Tim Heaton, professor i anvendt statistik ved University of Leeds, understregede potentialet for permanent skade på transformere i elnet, navigations- og kommunikationssatellitter og øgede strålingsrisici for astronauter under superstorme.

At forstå og forudsige ekstreme solbegivenheder er afgørende for at beskytte Jordens kommunikations- og energiinfrastruktur. På trods af fremskridt inden for solobservation er der stadig meget at lære om solens adfærd, årsagerne til disse storme og deres forudsigelighed.

Opdagelsen af ​​velbevarede træer lettet af dendrokronologi giver ikke kun indsigt i tidligere miljøændringer, men tilbyder også en ukendt tidslinje for solaktivitet. Det understreger, at det haster med at forstå de risici, som ekstreme solstorme udgør for det moderne samfund, og understreger behovet for yderligere forskning på dette område.

kilder:

– Phys.org

– "Filosofiske transaktioner fra Royal Society A: Matematiske fysiske og tekniske videnskaber"