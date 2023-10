Ny metode afslører forbindelser mellem dinosaurer og fugle

Forskere ved University College Cork (UCC) i Irland har gjort en spændende opdagelse om udviklingen af ​​fjer. Ved hjælp af røntgenbilleder fandt de bevis på proteiner i fossile fjer, der indikerer en lighed i sammensætningen mellem gamle fjer og de moderne fugle.

Tidligere undersøgelser tydede på, at gamle fjer havde en anden proteinsammensætning sammenlignet med moderne fuglefjer. Men denne forskning afslører, at proteinsammensætningen af ​​nutidens fjer også var til stede i fjerene hos dinosaurer og tidlige fugle. Dette fund bekræfter, at kemien af ​​fjer opstod meget tidligere end tidligere antaget.

Holdet af palæontologer, ledet af Dr. Tiffany Slater og Prof. Maria McNamara, analyserede 125 millioner år gamle fjer fra dinosauren Sinornithosaurus og den tidlige fugl Confuciusornis samt en 50 millioner år gammel fjer fra Forenede Stater. De brugte røntgenstråler og infrarødt lys til at opdage spor af gamle fjerproteiner.

Forskerne opdagede, at fjer fra dinosauren Sinornithosaurus indeholdt en høj mængde beta-proteiner, svarende til fjerene fra moderne fugle. Beta-proteiner er vigtige for at styrke fjer til flugt. Tidligere undersøgelser havde hovedsageligt fundet alfa-proteiner i dinosaurefjer. Holdets eksperimenter kaster lys over denne uoverensstemmelse, hvilket tyder på, at den mærkelige kemi i nogle fossile fjer er resultatet af proteinnedbrydning under fossiliseringsprocessen.

Denne forskning hjælper med at besvare et mangeårigt spørgsmål om bevarelse af proteiner i dyb tid. Det viser, at spor af gamle biomolekyler kan overleve i millioner af år, hvilket åbner muligheder for yderligere indsigt i udviklingen af ​​vigtige væv og deres biomolekyler.

Disse fund giver nye beviser for den tætte forbindelse mellem dinosaurer og fugle. Ved at forstå udviklingen af ​​fjer kan videnskabsmænd få værdifuld indsigt i disse gamle skabningers adfærd og evner.

kilder:

– University College Cork (UCC)

– Nature Ecology & Evolution, "Preservation of corneous β-proteins in Mesozoic feathers" af Tiffany S. Slater, Nicholas P. Edwards, Samuel M. Webb, Fucheng Zhang og Maria E. McNamara