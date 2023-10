NASA afslører nærgående tilgang til Asteroid 2023 UR1 i dag

NASA-forskere har flittigt sporet og studeret asteroider, og deres indsats har ført til en spændende udvikling. I dag, den 21. oktober 2023, er en asteroide kendt som 2023 UR1 sat til at komme tættest på Jorden. Asteroiden, der måler 120 fod i diameter, vil komme inden for en afstand på omkring 834,000 kilometer til Jorden. Selvom dette kan virke langt i menneskelige termer, betragtes det i rummets verden som en relativt tæt tilgang.

Astronomer observerede første gang Asteroiden 2023 UR1 den 17. oktober 2023, blot et par dage før dens nærmeste nærme sig. Den sidste observation blev foretaget den 19. oktober Den tilhører Apollo-gruppen af ​​asteroider, som er kendt for sine jordoverskridende baner. Det er værd at bemærke, at denne asteroide er lige så stor som et fly.

NASA's Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) har overvåget asteroidens bane og givet afgørende detaljer om dens tilgang. Asteroiden vil zoome forbi Jorden med en bemærkelsesværdig hastighed på 29,557 kilometer i timen.

NASAs igangværende indsats for sporing af asteroider er afgørende for at forstå disse kosmiske klipper og mindske potentielle risici. Rumagenturet bruger en række avancerede teleskoper og observatorier, såsom NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1 og Catalina Sky Survey.

Ud over at overvåge asteroider forbereder NASA sig også på sit Lucy-rumfartøjs indledende asteroide forbiflyvning den 1. november. Rumfartøjets første mål er asteroiden Dinkinesh, som måler under en halv kilometer i bredden og er placeret i asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter. Lucy-rumfartøjet er på en 12-årig mission og planlægger at besøge 10 asteroider, inklusive trojanske asteroider i Jupiters kredsløb. I stedet for at kredse om asteroiderne, vil Lucy udføre flybys for at indsamle værdifulde data.

NASAs dedikation til at spore, studere og udforske asteroider fortsætter med at give værdifuld indsigt i disse himmellegemer og hjælper med at sikre vores planets sikkerhed.

