25 år med den internationale rumstation: A Milestone and Beyond

Den Internationale Rumstation (ISS) fejrede for nylig sit 25-års jubilæum siden lanceringen af ​​sit første modul. I løbet af de sidste 25 år er ISS blevet et emblem for internationalt samarbejde og en platform for utallige videnskabelige opdagelser. Lad os udforske nogle ofte stillede spørgsmål om ISS og dens utrolige rejse.

Hvor stor er ISS?

ISS måler større end et hus med seks soveværelser og strækker sig bemærkelsesværdige 357 fod (108 meter) fra ende til ende. For at sætte det i perspektiv er størrelsen sammenlignelig med størrelsen på en amerikansk fodboldbane. Indvendigt har ISS seks soveværelser, tre badeværelser, et fitnesscenter og forskellige forskningsfaciliteter.

Hvor hurtigt rejser ISS?

ISS zoomer gennem rummet med en svimlende hastighed på cirka 17,500 mph (28,000 km/t). I kredsløb om Jorden hvert 90. minut oplever besætningen ombord på stationen forbløffende 16 solopgange og solnedgange hver dag. Skønheden ved disse himmelske overgange er blevet fanget i fantastiske time-lapse-optagelser.

Hvor længe bliver astronauter om bord på ISS?

Typisk bruger astronauter omkring seks måneder på ISS, selvom nogle bliver i kortere eller længere perioder. En bemærkelsesværdig undtagelse er Frank Rubio, som vendte tilbage til Jorden i oktober 2023 efter at have tilbragt rekordstore 371 dage i rummet, og overgået enhver tidligere NASA-astronauts ophold. Oprindeligt planlagt til seks måneder førte et problem med hans rumfartøj til en forlænget mission.

Hvad er det højeste antal mennesker på ISS på én gang?

Mens ISS generelt rummer en besætning på omkring seks personer, har der været tilfælde, hvor stationen tog imod så mange som 13 ombordværende. Disse højere tal forekommer normalt under besætningsskift og er sjældne.

Hvor kan de bedste udsigter over Jorden observeres fra ISS?

ISS's Cupola-modul med sine syv vinduer tilbyder enestående panoramaudsigt over Jorden. Astronauter drager ofte til dette observatorium i deres fritid og tager ærefrygtindgydende fotos og videoer. Den franske astronaut Thomas Pesquet planlægger for eksempel omhyggeligt sine fotograferingssessioner for at tage de bedste billeder af forskellige områder, der passerer under ISS.

Har ISS nogensinde været i fare?

Mens ISS er afskærmet fra det meste rumaffald, er der altid en vis risiko for kollisioner. Jordkontrollere overvåger flittigt objekter i kredsløb og justerer ISS's bane, når større affald truer med en potentiel påvirkning. I 2021 søgte besætningen midlertidigt tilflugt i deres rumfartøj, da en affaldssky udgjorde en potentiel fare. Heldigvis forblev stationen uskadt, så driften kunne genoptages som normalt.

Kan ISS ses fra Jorden?

Absolut! ISS er synlig fra Jorden uden behov for teleskoper eller kikkerter. NASA lancerede endda en nyttig app, der angiver, hvornår og hvor man skal slå op for at se stationen, mens den glider hen over himlen i en højde af cirka 250 miles.

Hvordan håndterer astronauter badeværelsesbehov i rummet?

Et af de hyppigst stillede spørgsmål, astronauter står over for unikke udfordringer, når det kommer til at bruge toilettet under mikrotyngdekraftsforhold. For at sikre renlighed og effektivitet har ingeniører designet et specialiseret system. Til urin anvendes et sugerør, der filtrerer og genbruger det til drikkevand. Fast affald kan deponeres på et lille udpeget område. For en dybdegående forståelse af, hvordan ISS toilettet fungerer, henvises til denne forklarende ressource.

Vil ISS forblive i kredsløb i yderligere 25 år?

Desværre giver det aldrende design af ISS stigende vanskeligheder og omkostninger til vedligeholdelse. I øjeblikket er det planen at drive ISS indtil 2030, hvorefter NASA og dets partnere omhyggeligt vil deorbitere anlægget. Under genindtræden i Jordens atmosfære vil en betydelig del af ISS brænde op og gå i opløsning.

Hvad venter forude for længerevarende ophold i rummet?

Konklusionen på ISS's mission markerer ikke afslutningen på menneskehedens satsninger på langvarige rumrejser. NASA har allerede indgået partnerskaber med private virksomheder for at bygge nye rumstationer, der vil fortsætte, hvor ISS slap. SpaceX er i samarbejde med den Los Angeles-baserede startup Vast en sådan partner med planer om potentielt at lancere et nyt modul allerede i 2025. Derudover har Kina etableret sin egen rumstation, og NASA har til hensigt at etablere en månebase for udvidet astronaut bliver.

Mens vi reflekterer over de bemærkelsesværdige resultater af ISS gennem de sidste 25 år, forventer vi ivrigt den fortsatte udforskning af rummet og de ubegrænsede muligheder, der ligger forude.

Kilde: NASA

