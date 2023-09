Blue Origins nye Shepard Suborbital Vehicle forbliver jordet i over et år

Blue Origins New Shepard suborbital-køretøj har nu været sat på jord i over et år siden den sidste lancering i september 2022. Under denne lancering oplevede køretøjets genanvendelige første-trins-booster et problem og styrtede ned, mens kapslen udløste sit nødudslipssystem og landede sikkert med alle dens forskningsnyttelast intakt. En undersøgelse foretaget af Blue Origin afslørede, at dysen på første trins BE-3PM-motor led af en termostrukturel fejl, hvilket førte til en fejljustering af tryk og for tidlig afslutning af missionen.

I marts annoncerede Blue Origin korrigerende foranstaltninger, som det var ved at implementere, som omfattede designændringer til forbrændingskammeret og driftsparametre for at løse problemer med dysemasse og temperaturproblemer. Selskabet udtrykte sine forventninger om snart at vende tilbage til flyvningen og genlancere det samme sæt af 36 forskningsnyttelaster. Det er dog 5.5 måneder siden opdateringen, og New Shepard har endnu ikke taget fart.

Selvom Blue Origin ikke har givet væsentlige opdateringer om New Shepards status eller en tidslinje for dets tilbagevenden til flyvningen, har dens hovedkonkurrent, Virgin Galactic, med succes lanceret fire passagermissioner ved hjælp af sit VSS Unity-rumfly i denne periode. Virgin Galactic har nu otte bemandede rummissioner, to mere end Blue Origin. Selvom begge virksomheder sigter mod at tilbyde kunderne en kortvarig oplevelse af vægtløshed og et glimt af Jorden fra rummet, forbliver VSS Unity i kredsløb i en væsentlig længere varighed på 60 til 90 minutter sammenlignet med New Shepards 10 til 12 minutter.

Blue Origin er fortsat forpligtet til at løse de tekniske problemer med New Shepard og vende tilbage til flyvningen så hurtigt som muligt. Den længere varighed af Virgin Galactics flyvninger kan give dem en konkurrencefordel på det suborbitale rumturismemarked for dem, der søger en mere udvidet oplevelse ud over grænserne for Jordens atmosfære.

Definitioner:

– Suborbitalt fartøj: Et rumfartøj designet til at nå rummet, men ikke opnå en stabil bane rundt om Jorden.

– Genanvendelig første-trins booster: Den indledende fase af en raket, der sørger for det meste af fremdriften under opsendelsen og kan genvindes og genbruges til efterfølgende missioner.

– Anomali: En afvigelse fra den forventede eller normale adfærd.

– BE-3PM-motor: Motoren, der blev brugt på den første etape af Blue Origins nye Shepard-køretøj.

Kilder: Blue Origin, Virgin Galactic