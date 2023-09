Forskere genererer elektronimpulser med en varighed på fem attosekunder

Forskere fra University of Konstanz har udviklet en banebrydende metode, der bruger femtosekunders lysglimt til at generere elektronimpulser med en varighed på omkring fem attosekunder. Denne præstation tilbyder en højere tidsopløsning end lysbølger og åbner nye muligheder for at observere ultrahurtige fænomener, såsom nukleare reaktioner.

Molekylær- og faststofprocesser, såvel som nukleare reaktioner, kan forekomme i utrolig korte tidsrammer, såsom femtosekunder eller attosekunder. For at opnå signaler af attosekundvarighed brugte forskerne ved University of Konstanz en ny eksperimentel opsætning. De brugte par femtosekund-lysglimt fra en laser til at generere ekstremt korte elektronimpulser i en frirumsstråle.

I modsætning til lysbølger, som ikke er i stand til at opnå så høj tidsopløsning på grund af deres længere oscillationsperioder, giver elektroner en løsning. Ved at overlappe de co-udbredende elektroner med optiske bølgetoppe og dale med samme hastighed, genererede forskerne en række elektronimpulser ved hjælp af det, der er kendt som den ponderomotive kraft.

Den tidsmæssige varighed af disse elektronimpulser blev målt til at være ca. fem attosekunder. Forskerne fandt også ud af, at elektronimpulserne havde en bred hastighedsfordeling på grund af den kraftige deceleration og acceleration, der opleves under kompression. Denne fordeling består af tusindvis af hastighedstrin, hvilket fremhæver interferenseffekten som følge af den tidsmæssige overlejring af elektroner med sig selv.

Denne præstation har betydelige implikationer for kvantemekaniske eksperimenter, især dem, der involverer interaktion mellem elektroner og lys. Ydermere giver forsøgsopstillingen potentiale for fremtidig forskning på en række forskellige områder. For eksempel kan det bruges til at studere virkningerne af to korte impulser på et materiale, hvor den første impuls udløser en ændring, og den anden impuls bruges til observation, svarende til en kamerablitz.

Samlet set repræsenterer denne forskning et stort fremskridt inden for ultrahurtige fænomener og har potentialet til at revolutionere vores forståelse af forskellige processer, herunder nukleare reaktioner.

Kilde: Naturfysik

DOI: 10.1038/s41567-023-02092-6