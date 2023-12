NASA har annonceret sin hensigt om at genoprette fuld videnskabelige operationer til Hubble-rumteleskopet på trods af nylige tilbageslag med et af dets retningsbestemte gyroskoper. Efter fejlaflæsninger fra et af teleskopets gyroskoper den 19. november gik Hubble i sikker tilstand som en sikkerhedsforanstaltning. Selvom holdet med succes bragte det online igen, tvang efterfølgende problemer teleskopet i sikker tilstand igen den 21. og 23. november.

Heldigvis vakte den seneste indgang i sikker tilstand ikke væsentlig bekymring, da Hubble kan operere med kun ét gyroskop, hvis det er nødvendigt. Teamet foretrækker dog at bruge tre for optimal effektivitet. Ikke desto mindre har NASA besluttet at restaurere teleskopet til videnskabelige operationer ved hjælp af alle tre gyroskoper. For at forbedre ydeevnen vil gyroerne blive betjent i en tilstand med højere præcision under observationer.

På trods af mere end tre årtiers tjeneste og den seneste opmærksomhed på nyere observatorier, er Hubble fortsat et værdifuldt aktiv til at udforske det enorme univers. Selvom der er opstået gyroproblemer tidligere, forbliver observatoriet og dets instrumenter stabile og ved godt helbred, ifølge en erklæring fra NASA-embedsmænd.

Hubble-rumteleskopet har revolutioneret vores forståelse af kosmos siden dets opsendelse og har været medvirkende til at fange betagende billeder af det dybe rum. Dens fortsatte drift vil sikre, at videnskabsmænd har adgang til kritiske data til yderligere astronomisk forskning og opdagelser. På trods af det lejlighedsvise tilbageslag understreger NASAs forpligtelse til at genoprette og forbedre teleskopets funktionalitet vigtigheden af ​​dets mission om at udvide vores viden om universet.

Læs mere i webhistorien: NASA planlægger at genoptage Hubble-teleskopoperationer med forbedret gyroskoppræcision