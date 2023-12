NASA's atmosfæriske bølgeeksperiment har til formål at låse op for rumvejrets hemmeligheder

Atmospheric Waves Experiment (AWE) har nået en betydelig milepæl, da det med succes blev indsat på den internationale rumstation (ISS) ved hjælp af Canadarm2-robotarmen. Denne installation markerer begyndelsen på dens driftsfase, hvor den vil dykke ned i analysen af ​​atmosfæriske tyngdekraftsbølger og deres indvirkning på rumvejret, med særligt fokus på satellitkommunikation.

AWEs primære mål er at studere atmosfæriske tyngdekraftsbølger genereret af vejrforstyrrelser som tordenvejr og orkaner. Ved at bestemme deres størrelse, energi og momentum vil AWE levere afgørende data, der vil gøre det muligt for forskere at undersøge forholdet mellem terrestrisk vejr og rumvejr. Dette kan igen føre til forbedringer i satellitkommunikation og sporing af kredsløb.

Udstyret med fire kameraer vil AWE optage billeder af atmosfæriske tyngdekraftsbølger, der interagerer med rumvejr. Fra sit unikke udsigtspunkt på ISS vil AWEs observationer tilbyde værdifuld indsigt i den komplekse dynamik i Jordens atmosfære. Denne mission repræsenterer et betydeligt fremskridt i NASAs heliofysiske forskning, der bidrager til deres igangværende bestræbelser på at optrevle det indbyrdes forbundne system, der omfatter Jorden og andre planeter i heliosfæren.

Under ledelse af Ludger Scherliess ved Utah State University ledes AWE-projektet af NASAs Goddard Space Flight Center. Space Dynamics Laboratory på universitetet spillede en central rolle i konstruktionen af ​​AWE-instrumentet og driver missionskontrolcentret. Efterhånden som AWE går ind i sin operationelle fase, venter forskerne spændt på de data, det vil levere, og de potentielle opdagelser, der ligger forude inden for atmosfærisk og rumvejrforskning.

FAQ

Q: Hvad er hovedmålet med Atmospheric Waves Experiment (AWE) af NASA?

A: AWE sigter mod at analysere atmosfæriske tyngdekraftsbølger og deres indvirkning på rumvejret, især i forbindelse med satellitkommunikation.

Q: Hvordan vil AWE opfylde sin mission?

A: AWE er udstyret med fire kameraer, der optager billeder af atmosfæriske tyngdekraftsbølger, der interagerer med rumvejr, og giver værdifuld indsigt i dynamikken i Jordens atmosfære.

Q: Hvem leder AWE-projektet?

A: AWE-projektet ledes af Ludger Scherliess ved Utah State University og ledes af NASAs Goddard Space Flight Center.

Q: Hvilken rolle spiller Space Dynamics Laboratory på universitetet i AWE-missionen?

A: Space Dynamics Laboratory spillede en afgørende rolle i konstruktionen af ​​AWE-instrumentet og driver missionskontrolcentret.