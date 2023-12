Vinderne af Royal Society Publishing Photography Competition afsløret

Vinderne af dette års Royal Society Publishing Photography Competition er blevet offentliggjort, som viser den fantastiske skønhed og videnskabelige fænomener, der findes overalt omkring os. Konkurrencen, som har til formål at fejre fotografiets kraft til at formidle naturens vidundere, indeholdt fem kategorier: Astronomi, Adfærd, Geovidenskab og Klimatologi, Økologi og Miljøvidenskab og Mikrobilleddannelse.

Irina Petrova Adamtzky fik hovedpræmien og vinder af kategorien Økologi med sit fængslende billede med titlen "Martian Landscape". Billedet viser en mikroskopisk verden skjult på et efterårsblad, med en mikroorganisme kaldet Lamproderma scintillans. Adamtzky, der forsker i den elektriske aktivitet af svampe og andre mikroorganismer, fangede utilsigtet scenen, mens han indsamlede prøver af slimskimmel i Somerset, Storbritannien. Det almindeligt udseende blad afslørede en fascinerende og spændende verden inden for dens grænser.

Andre bemærkelsesværdige vindere inkluderer Dr. Gregory Funston, der fangede en intens konfrontation mellem to prærieklapperslanger under en dinosaurudgravning i Canada, hvilket gav ham andenpladsen i kategorien Behavior. Mr. Imran Sultans fantastiske billede med titlen "Blomstermåne på en overskyet nat" sikrede ham andenpladsen i kategorien Astronomi, der viser en smuk HDR-komposit af månen blandt skyer fanget fra Chicagos forstæder.

I kategorien Økologi vandt Dr. Tom Shlesingers billede med titlen "Nattens stjerne" vinderpladsen med en skole af små fisk, der svømmede over et pulserende koralrev. Derudover sikrede professor Michael Merediths brændende solnedgangsbillede taget i Antarktis med titlen "Burning through the Frozen South" ham nummer to i kategorien Earth Science.

Royal Society Publishing-fotokonkurrencen, der blev lanceret i 2015, fejrer 350-året for verdens ældste videnskabelige tidsskrift. Royal Society, der er baseret i Storbritannien, er et prestigefyldt stipendium bestående af fremtrædende videnskabsmænd fra forskellige discipliner.

