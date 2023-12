Nye beviser udfordrer asteroidteori som årsag til dinosaurudryddelse

I årevis har videnskabsmænd tilskrevet udryddelsen af ​​dinosaurer til et katastrofalt nedslag af asteroide. Imidlertid har nyere forskning frembragt overbevisende beviser, der tyder på, at asteroider kan have spillet kun en mindre rolle i masseudryddelsen, der udslettede disse gamle væsner.

Ifølge en undersøgelse udført af et internationalt hold af forskere oplevede Jorden allerede betydelige ændringer før asteroidekollisionen for cirka 66 millioner år siden. Analysen afslører, at forhøjede niveauer af svovl i atmosfæren var tegn på en bryggende miljøkrise.

Tidligere undersøgelser havde afvist timingen af ​​vulkansk aktivitet som en faktor i dinosaurudryddelse. Nyere undersøgelser har dog foreslået en stærk sammenhæng mellem vulkanudbrud og klimaforstyrrelser.

Forskerne, ledet af geoforskeren Sara Callegaro ved Universitetet i Oslo, antyder, at vulkanske svovlemissioner kunne have resulteret i gentagne fald i temperaturen på globalt plan. Holdets resultater udfordrer forestillingen om, at asteroidevirkningen alene var ansvarlig for udryddelsen af ​​dinosaurer.

Undersøgelsen fokuserede på Deccan Traps, en massiv vulkansk region beliggende i Vestindien. Ved at undersøge sten fra dette område og bruge en ny teknik til måling af svovlkoncentrationer observerede forskerne vedvarende svovlemissioner, der kunne have ændret jordens klima væsentligt.

Den enorme mængde smeltet sten, der blev frigivet fra Deccan-fælderne, cirka en million kubikkilometer, var forbundet med dannelsen af ​​højt koncentreret svovl. Efterhånden som lavaen hærdede, kom svovl langsomt ind i atmosfæren, hvilket potentielt forårsagede anfald af global temperaturstigning med op til 10 grader Celsius inden for et tidsrum på 100,000 år op til asteroidens nedslag.

Disse fund kaster nyt lys over de forhold, der eksisterede forud for udryddelsen. McGill University geokemiker Don Baker udtaler: "Vores forskning viser, at klimatiske forhold næsten helt sikkert var ustabile med gentagne vulkanske vintre, der kunne have varet årtier før dinosaurernes udryddelse. Denne ustabilitet ville have gjort livet svært for alle planter og dyr og danne grundlag for dinosaurudryddelsen."

FAQ

Hvad er den nuværende teori om dinosaurernes udryddelse?

Den fremherskende teori tilskriver udryddelsen af ​​dinosaurer til et stort asteroidenedslag for cirka 66 millioner år siden.

Hvilke nye beviser udfordrer asteroideteorien?

En nylig undersøgelse har identificeret høje niveauer af svovl i atmosfæren før asteroidekollisionen, hvilket tyder på en væsentlig rolle for vulkansk aktivitet i masseudryddelsen.

Hvordan forholder vulkaner sig til dinosaurudryddelse?

Forskningen tyder på, at gentagne vulkanudbrud resulterede i svovlemissioner, hvilket forårsagede globale temperaturfald, der kan have gjort overlevelse vanskelig for planter og dyr, hvilket i sidste ende førte til dinosaurudryddelsen.

Hvorfor blev vulkansk aktivitet tidligere afvist som en væsentlig faktor?

Tidligere undersøgelser anså timingen af ​​vulkansk aktivitet for tidligt til at være forbundet med dinosaurudryddelse. Nyere forskning har dog vist, at tidspunktet for vulkanske begivenheder kan have været tættere på udryddelseshændelsen end tidligere antaget.

Hvilken rolle spillede Deccan Traps i forskningen?

Deccan Traps, en stor vulkansk region i Vestindien, blev undersøgt for at forstå virkningen af ​​vedvarende svovlemissioner på jordens klima og dens potentielle betydning for dinosaurudryddelse.