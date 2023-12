Sjælden himmelsk begivenhed: Betelgeuse skal okkulteres af asteroiden Leona

I en fascinerende himmelsk begivenhed, der skal finde sted den 11. december, vil den klare stjerne Betelgeuse blive midlertidigt okkulteret af asteroiden Leona. Selvom okkultationen forventes at vare kun et par sekunder, vil den gøre Betelgeuse usynlig eller væsentligt dæmpet. Dette sjældne fænomen kan observeres langs en smal sti på Jorden, hvor helhedens vej strækker sig fra Guadalajara, Mexico, til det sydlige Florida, Bahamas, Spanien, Italien, Grækenland, Tyrkiet og Centralasien.

Men for dem, der ikke lever langs helhedens vej, er der ingen grund til at bekymre sig. Virtual Telescope 2.0-projektet baseret i det sydlige Italien vil livestreame begivenheden, hvilket giver alle mulighed for at overvære dette himmelske skue.

Ud over sin appel til stjernekiggere, har denne begivenhed også stor betydning for videnskabsmænd. Betelgeuse, en rød supergigant, der ligger cirka 550 lysår fra Jorden, har længe fascineret astronomer på grund af dens størrelse og uforudsigelige fald i lysstyrken. Den kommende okkultation giver en unik chance for at observere og bedre forstå denne massive stjernes adfærd og karakteristika.

Derudover forventer astronomer at få indsigt i asteroiden Leona. Okkultationen vil give værdifulde data om Leonas størrelse, form, sammensætning, potentielle atmosfære og muligheden for små måner. Disse observationer vil bidrage til at forfine vores forståelse af Leona og yderligere indsnævre estimaterne af dens dimensioner.

Ved at studere okkultationen håber astronomer at afdække flere detaljer om Betelgeuse's store konvektionsceller, som driver dens variable lysstyrke. Denne begivenhed giver også mulighed for at undersøge overfladen af ​​Betelgeuse og lære mere om dens unikke egenskaber.

Uanset om du bor langs okkultationens vej eller ej, er den 11. december en dato, du skal markere i din kalender. Tag dig tid til at kigge op og værdsætte skønheden og vidunderet ved Betelgeuse, et fremtrædende medlem af Orion-konstellationen. De himmelske begivenheder, der udspiller sig på vores nattehimmel, holder aldrig op med at fængsle og inspirere os.

