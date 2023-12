Glødende i lilla og grønt: Udforsk gåden ved STEVE-fænomenet

Vi mennesker tror ofte, at vi forstår naturens kompleksitet, blot for at blive ydmyge over dens mystiske overraskelser. Sådan er det med de ærefrygtindgydende lys, der maler himlen i grønne og lilla nuancer. Selvom vi måske har antaget, at disse æteriske bånd var nordlys, har en nylig åbenbaring knust vores forudfattede meninger. Tillad os at introducere dig til fænomenet kendt som STEVE eller Strong Thermal Emission Velocity Enhancement.

I modsætning til hvad mange tror, ​​er de lilla og grønne lys, der pryder den nordlige halvkugle, ikke traditionelle nordlys. I stedet er de resultatet af STEVEs fortryllende tilstedeværelse. Dette atmosfæriske optiske fænomen fangede opmærksomheden hos aurora-iagttagere og -entusiaster i 2016, som døbte det med navnet Steve. Beviser tyder dog på, at observationer af Steve kan dateres tilbage så langt som til 1705. På det tidspunkt forblev dens sande natur en forvirrende gåde, der forvirrede mange.

Det var først, da medlemmer af Facebook-gruppen Alberta Aurora Chasers kom sammen, at de nøjagtigt identificerede og navngav fænomenet. Benævnt en "protonbue" blev Steve tilskrevet en proton nordlys. Entusiaster opdagede hurtigt, at disse fascinerende lys ikke kun var smukke, men også en manifestation af ladede partikler fra Solen, der interagerer med Jordens magnetfelt.

Siden dens opdagelse er Steve blevet set på forskellige steder, herunder Storbritannien, Canada, Alaska, nordlige amerikanske stater, Australien og New Zealand. Fænomenet manifesterer sig som en smal bue, der strækker sig over hundreder eller tusinder af miles, normalt justeret øst-vest, og varer fra 20 minutter til en time. Fascinerende nok observeres Steve kun, når et nordlys er til stede, selvom det ikke er et almindeligt nordlys. Forskere foreslår, at det består af en hurtigt bevægende strøm af ekstremt varme partikler, kendt som en sub-auroral iondrift eller SAID.

Efterhånden som Jorden begiver sig ind i en periode med øget solaktivitet kendt som solar maximum, vil mulighederne for at se fængslende himmelske skærme som Steve blive større. Denne solcyklus forekommer cirka hvert 11. år og giver tilskuere mulighed for at forundre sig over disse dansende lys selv på lavere breddegrader. Mens Steve bedst iagttages gennem linsen på et kamera, der fremstår som en svag spiral, der striber hen over himlen, kan den også ses med det blotte øje, omend den let overses.

Slut dig til os i at omfavne vidunderet og skønheden ved naturens overraskelser, mens vi fortsætter med at udforske og tyde gåden ved STEVE-fænomenet.

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvad er STEVE-fænomenet?

STEVE-fænomenet, også kendt som Strong Thermal Emission Velocity Enhancement, er et atmosfærisk optisk fænomen, der fremstår som lilla og grønne lysbånd på himlen.

Hvor kan STEVE ses?

STEVE er blevet observeret forskellige steder, herunder Storbritannien, Canada, Alaska, nordlige amerikanske stater, Australien og New Zealand.

Hvor længe holder STEVE?

STEVE varer typisk i omkring 20 minutter til en time.

Er STEVE en type nordlys?

Selvom STEVE observeres i nærvær af en nordlys, er det ikke en traditionel nordlys. Forskere antyder, at det består af en hurtigt bevægende strøm af ekstremt varme partikler kaldet en sub-auroral iondrift eller SAID.