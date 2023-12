Sammenbrud af ishylden i Antarktis fremhæver behovet for klimaindsats

Mens verden gør klar til den kommende COP28-klimakonference i Dubai, tjener nylige observationer fra Antarktis som en skarp påmindelse om klimakrisens ødelæggende virkning. Forskere har været vidne til kollapset af ishylden forbundet med Cadman-gletsjeren på den vestlige antarktiske halvø, hvilket efterlader gletsjeren sårbar over for det opvarmende vand i havet. Dette resulterende accelererede tilbagetog angiver en foruroligende tendens i polarisens dynamik.

Resultaterne af denne forskning, som blev offentliggjort i Nature Communications, kom frem af det omhyggelige arbejde fra et internationalt hold bestående af forskere fra University of Leeds, Lancaster University, ENVEO, University of Delaware og British Antarctic Survey. Ved at bruge data fra forskellige satellitmissioner, herunder ESA's CryoSat og Europas Copernicus Sentinel-1, var forskerne i stand til at spore betydelige ændringer i ishylden og gletsjeren over tid.

Deres analyse afslørede, at Cadman-gletsjeren mellem november 2018 og maj 2021 trak sig tilbage svimlende otte kilometer efter at have været stabil i næsten halvtreds år. Denne hurtige ændring kan tilskrives havvandstemperaturer over gennemsnittet omkring den vestlige antarktiske halvø i 2018-2019.

Det opvarmende vand har sandsynligvis udgjort en trussel mod Cadman-ishylden siden 1970'erne. Benjamin Wallis, en forsker fra University of Leeds, der ledede undersøgelsen, antyder, at det varmere vand begyndte at underminere ishylden, med betydelige effekter, der blev synlige i begyndelsen af ​​2000'erne. De forhøjede temperaturer infiltrerede ikke kun overfladen, men også de dybere lag af havet og nåede potentielt det punkt, hvor ishylden var bundet på havbunden. Satellitobservationer har siden fanget denne smeltning nedefra og op.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Q: Hvad er en ishylde?

A: En ishylde er en tyk flydende platform af is, der dannes, hvor en gletsjer eller indlandsis flyder ned til en kystlinje og ud på havoverfladen.

Q: Hvordan påvirker ishylderne gletsjere?

A: Ishylder giver vital støtte til gletsjere ved at fungere som en barriere - en støttepille - der flyder på havoverfladen og nogle gange forankrer til havbunden. Dette sænker strømmen af ​​glacialis mod havet, hvilket hjælper med at opretholde gletsjerens stabilitet.

Q: Hvad er implikationerne af Cadman Ice Shelf-kollapset?

A: Sammenbruddet af Cadman-ishylden har fjernet et afgørende støttesystem, som gør det muligt for gletsjeren at udlede is i havet med en bekymrende hastighed. Denne forskning fremhæver antarktiske gletsjeres følsomhed over for ændringer i oceaniske temperaturer og understreger potentialet for hurtigt istab på grund af klimaændringer.

Spørgsmål: Hvorfor er det vigtigt at tage fat på havopvarmningen?

A: Situationen i Antarktis tjener som en overbevisende påmindelse om det presserende behov for at tage fat på opvarmning af havene. Opvarmningen truer ikke kun polarområderne, men udgør også risici for globale havniveauer og økosystemer.

(Kilde: Nature Communications)