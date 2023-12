New Planet udfordrer traditionel forståelse af planetarisk dannelse

Forskere ved Penn State University har gjort en forbløffende opdagelse, der udfordrer eksisterende teorier om, hvordan planeter dannes. Holdet har fundet en planet ved navn LHS 3154b, der er mere end 13 gange så stor som Jorden, og som kredser om en stjerne kaldet LHS 3154, som er betydeligt mindre og køligere end vores sol.

Masseforholdet mellem LHS 3154b og dens værtsstjerne er mere end 100 gange større end Jorden og Solen, hvilket gør den til den største planet, der nogensinde er opdaget i kredsløb om en ultracool dværgstjerne. Dette fund har efterladt planetforskere forundret, da det modsiger nuværende modeller for dannelse af himmellegemer.

Suvrath Mahadevan, Verne M. Willaman professor i astronomi og astrofysik ved Penn State, udtrykte overraskelse over opdagelsen. Han udtalte: "Vi ville ikke forvente, at der eksisterede en planet så tung omkring en stjerne med så lav masse."

Traditionelle teorier foreslår, at efter at en stjerne er dannet, samler gas og støv omkring den sig for at danne en protoplanetarisk skive, hvilket i sidste ende fører til skabelsen af ​​planeter over lange perioder. Imidlertid mangler skiven omkring LHS 3154 tilstrækkelig fast masse til at understøtte dannelsen af ​​en planet som LHS 3154b.

Forskerholdet brugte Habitable Zone Planet Finder (HPF), en specialiseret astronomisk spektrograf udviklet i Penn State, til at gøre denne banebrydende opdagelse. HPF er designet til at detektere planeter, der kredser om kølige stjerner, som sandsynligvis har flydende vand.

Det er lettere at opdage planeter, der kredser om køligere stjerner end dem omkring stjerner som vores sol, fordi planeternes tættere nærhed til deres køligere stjerner genererer lettere detekterbare signaler i deres spektre. Mahadevan sammenlignede dette fænomen med at være tættere på et lejrbål for at modtage dets varme.

Opdagelsen af ​​LHS 3154b har givet en unik mulighed for at teste eksisterende teorier om planetdannelse. Mahadevan udtalte: "Dette er præcis, hvad vi byggede HPF til at gøre, for at opdage, hvordan de mest almindelige stjerner i vores galakse danner planeter - og for at finde disse planeter."

Dette banebrydende fund understreger den enorme mængde, der stadig er ukendt om universet, og udfordrer videnskabsmænd til at revurdere deres forståelse af de komplekse processer bag planetarisk dannelse.

