Disgwyl i Storm Ddifrifol Taro New Jersey, Dod â Glaw Trwm a Gwyntoedd Cryf

By

Rhagwelir y bydd storm bwerus yn taro New Jersey y penwythnos hwn, gan ddod â'r potensial ar gyfer stormydd mellt a tharanau difrifol, glaw trwm, ac efallai hyd yn oed eira. Tra bod disgwyl cawodydd ysgafn o eira ar draws y wladwriaeth ddydd Mercher, mae rhagolygon yn poeni mwy am storm y penwythnos.

Yn ôl meteorolegwyr, bydd ardal newydd o wasgedd isel yn datblygu wrth i storm fynd trwy'r Rockies canolog a symud i'r Gwastadeddau deheuol a chanolog ddydd Gwener. Wrth i'r storm hon ddwysau, bydd yn mynd tuag at yr arfordir dwyreiniol, gan effeithio ar New Jersey o bosibl. Bydd y math o wlybaniaeth yn dibynnu ar drac y storm, gydag eira trwm neu law yn bosibiliadau.

Mae disgwyl i ddinasoedd ar hyd Arfordir y Dwyrain, gan gynnwys Washington, DC a Boston, brofi glaw trwm o'r storm hon. Yn ogystal â dyodiad, rhagwelir hyrddiau gwynt cryf hefyd. Mae disgwyl y gwyntoedd cryfaf nos Sul a nos Sul, gyda hyrddiau'n amrywio o 40-60 milltir yr awr ac o bosib yn cyrraedd hyd at 75 milltir yr awr.

Mae'r rhagolygon sydd ar ddod ar gyfer New Jersey yn cynnwys cawodydd eira ysgafn ddydd Mercher, ac yna dyddiau heulog yn bennaf ac yn rhannol gymylog. Mae disgwyl tymheredd cynhesach yn ddiweddarach yn yr wythnos, gyda'r uchafbwyntiau'n amrywio o'r 30au uchaf i ganol y 60au. Ddydd Sul, mae siawns o 50 y cant o law ac awyr gymylog, gydag uchafbwynt bron i 61.

Dylai trigolion yn New Jersey fod yn barod am y posibilrwydd o law trwm, stormydd mellt a tharanau, a gwyntoedd cryfion yn ystod storm y penwythnos hwn. Cynghorir teithwyr i fod yn ofalus tra ar y ffyrdd ac yn yr awyr. Sicrhewch y wybodaeth ddiweddaraf am y rhagolygon tywydd diweddaraf a chymerwch y rhagofalon angenrheidiol i aros yn ddiogel yn ystod y digwyddiad tywydd garw hwn.