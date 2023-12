Ble Mae Cysawd yr Haul yn Galaeth Llwybr Llaethog?

By

Teitl: Llywio Ein Lle: Safle Cysawd yr Haul yn Galaeth Llwybr Llaethog Enfawr

Cyflwyniad:

Mae galaeth Llwybr Llaethog, troell syfrdanol o sêr, planedau, a rhyfeddodau cosmig, yn gartref i Gysawd yr Haul ein hunain. Yn swatio o fewn y strwythur anferth hwn, mae Cysawd yr Haul wedi swyno chwilfrydedd seryddwyr a selogion gofod ers canrifoedd. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio lleoliad Cysawd yr Haul o fewn galaeth y Llwybr Llaethog, gan daflu goleuni ar ei safle, ei harwyddocâd, a’r rhyfeddodau sydd ganddi.

Deall Galaeth Llwybr Llaethog:

Galaeth droellog waharddedig yw galaeth Llwybr Llaethog, sy'n cynnwys biliynau o sêr, nwy, llwch, a gwrthrychau nefol eraill. Gyda diamedr o tua 100,000 o flynyddoedd golau, mae'n un o'r biliynau o alaethau yn y bydysawd gweladwy. Mae ein Cysawd yr Haul yn gorwedd o fewn un o'r breichiau troellog, a elwir yn Orion Arm neu Local Spur, sydd tua dwy ran o dair o'r ffordd allan o ganol y Llwybr Llaethog.

Lleoli ein Cysawd yr Haul:

Mae canfod yn union leoliad Cysawd yr Haul o fewn galaeth Llwybr Llaethog yn dasg gymhleth. Fodd bynnag, mae seryddwyr wedi penderfynu bod ein Cysawd yr Haul wedi'i leoli tua 27,000 o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r ganolfan galactig. Mae hyn yn ein gosod yn ardaloedd allanol y Fraich Orion, tua hanner ffordd rhwng y canol ac ymyl allanol yr alaeth.

Strwythur Troellog y Llwybr Llaethog:

Mae strwythur troellog y Llwybr Llaethog wedi'i nodweddu gan chwydd canolog, wedi'i amgylchynu gan ddisg sy'n cynnwys y breichiau troellog. Mae'r breichiau hyn, gan gynnwys y Fraich Orion lle mae ein Cysawd yr Haul yn byw, yn cynnwys sêr, nwy a llwch sy'n cylchdroi o amgylch y ganolfan galaethol. Wrth i Gysawd yr Haul gylchdroi canol yr alaeth, mae hefyd yn symud o fewn Braich Orion, gan gymryd tua 225-250 miliwn o flynyddoedd i gwblhau un chwyldro.

Cwestiynau Cyffredin:

C1: Sut ydyn ni'n gwybod lleoliad ein Cysawd yr Haul o fewn y Llwybr Llaethog?

A1: Mae seryddwyr wedi defnyddio technegau amrywiol, gan gynnwys astudio dosbarthiad sêr, mesur mudiant gwrthrychau nefol, a dadansoddi cyfansoddiad sêr, i bennu lleoliad Cysawd yr Haul o fewn y Llwybr Llaethog.

C2: A oes systemau solar eraill yn y Llwybr Llaethog?

A2: Ydy, mae’r Llwybr Llaethog yn gartref i filiynau o sêr, ac amcangyfrifir bod cyfran sylweddol o’r sêr hyn yn cynnal eu systemau planedol eu hunain, a allai fod yn gartref i systemau solar eraill.

C3: Beth sydd yng nghanol galaeth y Llwybr Llaethog?

A3: Wrth galon y Llwybr Llaethog mae twll du anferth o’r enw Sagittarius A*, sydd â màs sy’n cyfateb i filiynau o haul. Mae'n rhoi tyniad disgyrchiant ar y sêr o'i amgylch ac yn chwarae rhan hanfodol wrth lunio strwythur yr alaeth.

C4: A allwn ni arsylwi galaethau eraill o'n Cysawd yr Haul?

A4: Oes, gyda chymorth telesgopau pwerus, gallwn arsylwi galaethau eraill y tu hwnt i'r Llwybr Llaethog. Mae rhai enghreifftiau nodedig yn cynnwys yr Andromeda Galaxy (M31) a'r Triangulum Galaxy (M33), sydd ill dau yn rhan o'r Grŵp Lleol, sef casgliad o alaethau sy'n cynnwys y Llwybr Llaethog.

Casgliad:

Mae Cysawd yr Haul, rhan anfeidrol fychan o alaeth helaeth y Llwybr Llaethog, yn dal lle arbennig yn ein dealltwriaeth o'r bydysawd. Mae ei leoliad o fewn Braich Orion, tua 27,000 o flynyddoedd golau o'r ganolfan galactig, yn cynnig persbectif unigryw i ni ar y rhyfeddodau cosmig sydd o'n cwmpas. Wrth i ni barhau i archwilio a datrys dirgelion y bydysawd, mae Cysawd yr Haul yn ein hatgoffa o harddwch a chymhlethdod aruthrol y Llwybr Llaethog a thu hwnt.

Ffynonellau:

– NASA: https://www.nasa.gov/

- Asiantaeth Ofod Ewropeaidd (ESA): https://www.esa.int/