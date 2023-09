Stori Untold ofodwyr Merched Cyntaf America: Torri Rhwystrau a Chyrraedd Nodau Newydd

Yn “The Six: The Untold Story of America’s First Women Astronauts,” mae Loren Grush yn archwilio taith chwe menyw ryfeddol a chwalodd y nenfwd gwydr ym myd archwilio’r gofod a ddominyddwyd gan ddynion. Mae Grush yn herio’r naratif cyffredinol o oruchafiaeth gwrywaidd gwyn yn y ras ofod ac yn amlygu cyfraniadau sylweddol y merched hyn, a oedd yn rhan o ddosbarth cyntaf NASA i gynnwys merched.

Mae Grush yn canolbwyntio ar fywydau Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon, a Shannon Lucid. Ymunodd y merched hyn â chorfflu gofodwyr NASA ym 1978 ac roeddent yn benderfynol o gyrraedd uchder a waharddwyd iddynt yn flaenorol.

Mae “Y Chwech” yn rhoi cipolwg ar eu cymhellion a'u hesitations, gan gynnig cipolwg ar yr eiliadau pan sylweddolodd pob menyw y gallai wneud cais i fod yn ofodwr. Disgrifia Grush eu proses ddethol fel cam arwyddocaol tuag at amrywiaeth, er bod y dosbarth yn dal i fod yn cynnwys dynion gwyn yn bennaf.

Mae’r llyfr hefyd yn wynebu’r heriau a wynebodd y merched hyn, gan gynnwys sylw’r cyfryngau rhywiaethol, dyfalu chauvinist am ramant a rhyw yn y gofod, a’r frwydr i gydbwyso bywyd personol a phroffesiynol. Mae Grush yn rhoi enghreifftiau o’u gwytnwch a’u penderfyniad yn wyneb adfyd, megis brwydr Ride i amddiffyn ei phreifatrwydd a’i hiechyd meddwl yng nghanol craffu gan y cyfryngau.

Mae “Y Chwech” hefyd yn tynnu sylw at y rolau hanfodol a chwaraeir gan hyrwyddwyr amrywiaeth o fewn NASA a thu hwnt. Beirniadodd Ruth Bates Harris, un o weithwyr NASA, yr asiantaeth yn eofn am ei diffyg amrywiaeth. Mae'r Mercury 13, grŵp o ferched a gafodd brofion trwyadl yn y 1960au cynnar i brofi eu bod yn gallu bod yn ofodwyr, hefyd yn derbyn cydnabyddiaeth.

Mae Grush yn ymgorffori profiadau dydd-i-ddydd y gofodwyr, gan ddatgelu agweddau rhyfeddol o gyffredin eu gwaith. Fe wnaethant brofi siwtiau gofod, symud breichiau robotig, a llywio cymhlethdodau gweithio gyda chydweithwyr gwrywaidd a oedd yn arddangos calendrau pinup ar ddrysau eu swyddfa.

Er nad yw'r llyfr yn amddifad o berygl a thrasiedi, mae Grush yn pwysleisio'r dewrder a'r dyfalbarhad sy'n mynd y tu hwnt i ryw a hil. Mae trychineb Challenger yn atgof sobreiddiol o'r risgiau sy'n gynhenid ​​wrth archwilio'r gofod, a'r aberth eithaf a wnaed gan Resnik.

Gydag ymchwil manwl ac adrodd straeon cyfareddol, mae “Y Chwech” yn ehangu ein dealltwriaeth o’r ras ofod ac yn herio syniadau traddodiadol o bwy all berthyn i “deulu cyfan y ddynoliaeth.”

Ffynhonnell: The New York Times