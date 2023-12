By

Crynodeb:

Wrth i ddeallusrwydd artiffisial (AI) barhau i ddatblygu, mae pryder cynyddol ynghylch dadleoli swyddi a'r potensial i awtomeiddio gymryd lle gweithwyr dynol. Fodd bynnag, nid yw pob swydd mewn perygl o gael ei chymryd drosodd gan AI. Mae'r erthygl hon yn archwilio'r mathau o swyddi sy'n debygol o aros yn ddiogel rhag awtomeiddio ac yn rhoi mewnwelediad i'r sgiliau a'r rhinweddau sy'n gwneud y rolau hyn yn wydn i aflonyddwch AI.

Pa swyddi na fydd AI?

Er bod gan AI y potensial i awtomeiddio tasgau a rolau amrywiol, mae rhai swyddi yn gofyn am sgiliau a rhinweddau dynol unigryw sy'n eu gwneud yn llai agored i gael eu disodli. Dyma rai enghreifftiau o swyddi sy’n debygol o aros heb eu heffeithio gan AI:

1. Proffesiynau Creadigol: Mae swyddi sy'n cynnwys creadigrwydd, megis artistiaid, awduron, cerddorion, a dylunwyr, yn dibynnu ar y gallu dynol i feddwl yn feirniadol, dychmygu, a mynegi emosiynau. Gall AI gynorthwyo yn y meysydd hyn, ond ni all ddyblygu dyfnder creadigrwydd dynol.

2. Darparwyr Gofal Iechyd: Mae galwedigaethau yn y sector gofal iechyd, gan gynnwys meddygon, nyrsys, a therapyddion, yn cynnwys gwneud penderfyniadau cymhleth, empathi, a rhyngweithio dynol. Er y gall AI gefnogi gweithwyr meddygol proffesiynol gyda diagnosis a thriniaeth, mae'r cyffyrddiad dynol a'r gefnogaeth emosiynol a ddarperir ganddynt yn unigryw.

3. Gweithwyr Cymdeithasol a Chynghorwyr: Mae swyddi sy'n gofyn am empathi, gwrando gweithredol, a dealltwriaeth o emosiynau dynol, megis gweithwyr cymdeithasol a chynghorwyr, yn annhebygol o gael eu disodli gan AI. Mae'r rolau hyn yn gofyn am ddealltwriaeth ddofn o ymddygiad dynol a'r gallu i feithrin ymddiriedaeth a chydberthynas â chleientiaid.

4. Athrawon ac Addysgwyr: Mae addysgwyr yn chwarae rhan hanfodol wrth lunio meddyliau ifanc ac mae angen ystod o sgiliau arnynt, gan gynnwys y gallu i addasu, deallusrwydd emosiynol, a'r gallu i ysbrydoli ac ysgogi myfyrwyr. Er y gall AI wella'r profiad dysgu, mae'r elfen ddynol mewn addysg yn anhepgor.

5. Crefftwyr Medrus: Mae proffesiynau fel plymwyr, trydanwyr, seiri coed a mecanyddion yn cynnwys gwaith ymarferol, datrys problemau, a gallu i addasu i sefyllfaoedd amrywiol. Mae'r swyddi hyn yn gofyn am gyfuniad o arbenigedd technegol a sgiliau ymarferol nad yw AI yn gallu eu hefelychu ar hyn o bryd.

6. Arwain a Rheoli: Mae rolau arwain, megis Prif Weithredwyr, rheolwyr, a swyddogion gweithredol, yn gofyn am feddwl yn strategol, gwneud penderfyniadau, a'r gallu i ysbrydoli ac arwain timau. Er y gall AI ddarparu mewnwelediadau sy'n seiliedig ar ddata, mae barn ddynol a deallusrwydd emosiynol yn hanfodol yn y sefyllfaoedd hyn.

7. Ymchwil a Datblygiad: Mae swyddi sy'n cynnwys ymchwil wyddonol, arloesi a dyfeisio yn gofyn am greadigrwydd dynol, meddwl beirniadol, a'r gallu i gysylltu syniadau gwahanol. Er y gall AI gynorthwyo gyda dadansoddi data, mae gwyddonwyr dynol yn hanfodol ar gyfer gyrru darganfyddiadau arloesol.

Cwestiynau Cyffredin:

C: A fydd AI yn disodli pob swydd yn llwyr yn y dyfodol?

A: Er bod gan AI y potensial i awtomeiddio rhai tasgau a rolau, mae'n annhebygol o ddisodli pob swydd yn llwyr. Mae llawer o alwedigaethau yn gofyn am sgiliau a rhinweddau dynol unigryw na all AI eu hailadrodd.

C: A all AI gynorthwyo mewn swyddi nad ydynt yn cael eu disodli'n llwyr?

A: Ydy, gall AI fod yn arf gwerthfawr mewn amrywiol broffesiynau, gan ychwanegu at alluoedd dynol a gwella effeithlonrwydd. Gall helpu gyda thasgau fel dadansoddi data, gwneud penderfyniadau, a gwasanaeth cwsmeriaid.

C: Sut gall unigolion ddiogelu eu gyrfaoedd yn y dyfodol yn oes AI?

A: Er mwyn diogelu eu gyrfaoedd at y dyfodol, dylai unigolion ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau sy'n anodd eu hawtomeiddio, megis creadigrwydd, meddwl beirniadol, deallusrwydd emosiynol, y gallu i addasu, a datrys problemau cymhleth. Mae dysgu gydol oes a chael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau technolegol hefyd yn hanfodol.

C: A oes unrhyw swyddi y gellid eu creu o ganlyniad i ddatblygiadau AI?

A: Ydy, wrth i AI barhau i esblygu, mae cyfleoedd swyddi newydd yn debygol o ddod i'r amlwg. Gall y rhain gynnwys rolau sy'n ymwneud â datblygu deallusrwydd artiffisial, dadansoddi data, seiberddiogelwch, ac ystyriaethau moesegol ynghylch gweithredu AI.

