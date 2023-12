By

Title: Dadorchuddio'r Enwau Lleuad Enigmatig: Beth Sy'n Cael Ei Alw Ar y Lleuad Heno?

Cyflwyniad:

Mae'r lleuad, cydymaith nefol y Ddaear, wedi swyno dynoliaeth ers canrifoedd gyda'i harddwch goleuol a'i hudoliaeth ddirgel. Wrth inni syllu ar awyr y nos, rydyn ni’n aml yn canfod ein hunain yn pendroni, “Beth yw enw’r lleuad heno?” Yn yr erthygl hon, byddwn yn cychwyn ar daith i archwilio byd hynod ddiddorol enwau lleuad, gan daflu goleuni ar y dynodiadau amrywiol a roddwyd i'n lloeren annwyl trwy gydol hanes.

Datrys yr Enwau Lleuad:

1. Enw Cyffredin y Lleuad:

Yr enw a ddefnyddir amlaf ar ein lleuad yn syml yw “y Lleuad.” Mae'r enw hwn wedi'i gydnabod yn gyffredinol ar draws diwylliannau ac ieithoedd, gan adlewyrchu ei arwyddocâd fel lloeren naturiol y Ddaear.

2. Terminoleg Wyddonol:

O safbwynt gwyddonol, cyfeirir at y lleuad fel “Luna.” Yn deillio o'r gair Lladin am leuad, defnyddir y term hwn yn aml mewn trafodaethau ac ymchwil seryddol.

3. Cyfnodau Lleuad:

Mae ymddangosiad y lleuad yn newid trwy gydol ei gylchred fisol, gan arwain at wahanol gyfnodau. Mae gan bob cyfnod ei enw unigryw ei hun, gan ddarparu cyffyrddiad barddonol i'n cydymaith lleuad. Mae rhai cyfnodau lleuad hysbys yn gyffredin yn cynnwys y Lleuad Newydd, Waxing Crescent, Chwarter Cyntaf, Waxing Gibbous, Full Moon, Waning Gibbous, Third Quarter, a Waning Crescent.

4. Enwau Diwylliannol a Hanesyddol:

Trwy gydol hanes, mae diwylliannau amrywiol wedi rhoi eu henwau eu hunain i'r lleuad, gan adlewyrchu eu credoau, mythau a llên gwerin. Er enghraifft, ym mytholeg Groeg, mae'r lleuad yn gysylltiedig â'r dduwies Artemis, felly mae'r term "Artemis" weithiau'n cael ei ddefnyddio'n farddonol. Yn yr un modd, mae llwythau Brodorol America wedi priodoli enwau fel “Harvest Moon” a “Wolf Moon” i gyfnodau lleuad penodol, gan alinio â'u gweithgareddau a'u traddodiadau tymhorol.

Cwestiynau Cyffredin:

C1: A oes unrhyw enwau penodol ar gyfer y lleuad yn seiliedig ar ei ymddangosiad?

A1: Ydy, mae ymddangosiad y lleuad yn aml yn ysbrydoli enwau unigryw. Er enghraifft, mae “Supermoon” yn cyfeirio at leuad lawn sy'n ymddangos yn fwy ac yn fwy disglair oherwydd ei bod yn agosach at y Ddaear.

C2: A oes gan bob diwylliant enwau gwahanol ar y lleuad?

A2: Oes, mae gan lawer o ddiwylliannau eu henwau eu hunain ar gyfer y lleuad, yn aml wedi'u gwreiddio yn eu mytholeg, llên gwerin, neu draddodiadau. Mae'r enwau hyn yn cynnig cipolwg ar dapestri cyfoethog dychymyg a dehongliad dynol.

C3: A oes unrhyw fanteision gwyddonol i enwi cyfnodau'r lleuad?

A3: Er bod y gymuned wyddonol yn defnyddio termau technegol yn bennaf, mae enwi cyfnodau lleuad yn helpu i feithrin cysylltiad rhwng pobl a byd natur. Mae'n galluogi unigolion i arsylwi a gwerthfawrogi ymddangosiad cyfnewidiol y lleuad.

C4: A allaf weld gwahanol gyfnodau'r lleuad o unrhyw leoliad ar y Ddaear?

A4: Ydy, mae cyfnodau'r lleuad i'w gweld o bob lleoliad ar y Ddaear, ar yr amod bod yr awyr yn glir a'r lleuad uwchben y gorwel. Fodd bynnag, gall ymddangosiad a gwelededd penodol pob cam amrywio yn dibynnu ar eich lleoliad daearyddol.

Casgliad:

Mae presenoldeb cyfareddol y lleuad yn awyr y nos wedi ysbrydoli rhyfeddod a chwilfrydedd trwy gydol hanes dynolryw. Trwy archwilio’r enwau amrywiol a briodolir i’r lleuad, cawn werthfawrogiad dyfnach o arwyddocâd diwylliannol, gwyddonol, a barddonol ein cymydog nefol. Felly, y tro nesaf y byddwch chi'n cael eich hun yn syllu ar y lleuad, cofiwch nad corff nefol yn unig ydyw ond symbol o'n profiad dynol a rennir, sy'n cario llu o enwau ac ystyron gydag ef.