Gwerthiannau Gwyliau yn Walmart: Ansicrwydd o'n Blaen

Mae gwerthiant gwyliau yn Walmart wedi bod yn gryf, gyda siopwyr yn heidio at y cawr manwerthu ar gyfer nwyddau ac anrhegion. Fodd bynnag, mae Prif Swyddog Gweithredol Walmart, Doug McMillon, wedi mynegi pryderon am natur anrhagweladwy gwerthiannau yn y misoedd yn dilyn y tymor siopa brig. Mewn cyfweliad â “Squawk on the Street” CNBC, tynnodd McMillon sylw at effaith balansau cardiau credyd cynyddol a llai o gyfrifon banc cartrefi ar wariant defnyddwyr.

Cydnabu McMillon fod defnyddwyr wedi dangos mwy o wydnwch na'r disgwyl eleni, ond pwysleisiodd ansicrwydd y flwyddyn i ddod. Cyfeiriodd at y gostyngiad sylweddol mewn prisiau ar gyfer nwyddau cyffredinol, megis teganau, oherwydd datchwyddiant. Yn ôl McMillon, mae prisiau yn y categori hwn wedi gostwng tua 5% o gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Er enghraifft, mae Walmart ar hyn o bryd yn cynnig 25 o eitemau tegan o dan $25, gan gynnwys car Hot Wheels am bris o $1.18.

Er bod prisiau bwyd wedi aros yn gymharol sefydlog, mae gwerthiannau di-fwyd wedi dechrau adlamu. Mae McMillon yn credu y bydd y prisiau is mewn nwyddau cyffredinol yn creu deinamig diddorol yn y flwyddyn i ddod, gan ei gwneud yn ofynnol i fanwerthwyr yrru mwy o gyfaint i wneud iawn am y gostyngiad yn y pris fesul eitem.

Er gwaethaf heriau datchwyddiant, mae Walmart wedi llwyddo i berfformio'n well na llawer o fanwerthwyr eraill oherwydd ei fusnes groser mawr a'i enw da am brisiau isel. Ym mis Tachwedd, mae cyfranddaliadau Walmart wedi dringo bron i 10% ac mae'r cwmni'n disgwyl i werthiannau net cyfunol godi 5% i 5.5% ar gyfer y flwyddyn ariannol.

I gloi, mae gwerthiant gwyliau Walmart wedi bod yn gryf, ond mae McMillon yn parhau i fod yn ofalus am y dyfodol. Mae effaith balansau cardiau credyd cynyddol a llai o gyfrifon banc cartrefi ar wariant defnyddwyr, ynghyd â datchwyddiant mewn prisiau nwyddau cyffredinol, wedi peri ansicrwydd ar werthiannau yn y dyfodol. Bydd angen i Walmart ddod o hyd i ffyrdd o yrru cyfaint er mwyn gwrthbwyso'r gostyngiad mewn pris fesul eitem. Er gwaethaf yr heriau, mae Walmart yn parhau i fod yn hyderus yn ei allu i ysgogi twf a chwrdd â'i ragolygon gwerthiant.