Mae Prynu Pyllau Glo yn Arwain at Ddarganfod Elfennau Prin Daear Gwerthfawr yn Annisgwyl

Crynodeb: Gwnaeth cyn fanciwr Wall Street ddarganfyddiad syfrdanol ar ôl prynu pwll glo yn Wyoming. Cynhaliodd Randall Atkins, a dalodd $2 filiwn am y pwll heb ei weld, astudiaeth ar y cyd â'r Adran Ynni a datgelodd amcangyfrif o werth $37 biliwn o elfennau daear prin (REEs) yn y pwll glo. Mae galw mawr am REEs oherwydd eu prinder a'u harwyddocâd mewn amrywiol ddiwydiannau, megis technoleg ac amddiffyn. Gallai'r darganfyddiad hwn o bosibl arwain at ffyniant REE yn Wyoming, gan gynnig mynediad digynsail i'r deunyddiau gwerthfawr hyn ar gyfer diwydiant yr Unol Daleithiau.

Er bod Atkins yn bwriadu elwa ar werthu glo i ddechrau, datgelodd ei astudiaeth y trysor cudd yn ei bwll glo. Mae REEs wedi'u cynnwys mewn mwynau a chreigiau eraill, sy'n golygu bod angen proses echdynnu wahanol. Er gwaethaf cymhlethdod a chost cynaeafu REEs, mae eu gwerth cynyddol a'u galw mawr yn ei gwneud yn ymdrech werth chweil.

Mae'r ddibyniaeth ar fewnforion REE, yn enwedig o Tsieina, yn peri risgiau sylweddol i economi'r UD. Gallai'r potensial ar gyfer cysylltiadau diplomyddol dan straen arwain at Tsieina yn torri ei chyflenwad o REEs i'r Unol Daleithiau, gan effeithio'n andwyol ar ddiwydiannau hanfodol megis amddiffyn a thechnoleg.

Mae Mwynglawdd Brook, a brynwyd gan Atkins, yn gyfoethog mewn amrywiol REEs gwerthfawr, gan gynnwys cerium ocsid, neodymium ocsid, dwysfwyd bastanite, a lanthanum carbonad. Mae gwyddonwyr wedi dyfalu ers tro bod Wyoming yn dal dyddodion REE sylweddol, ac efallai y bydd Mwynglawdd Brook yn darparu cyfleoedd digynsail i ddiwydiant America.

Fodd bynnag, mae'r broses o ddarganfod a thynnu REEs yn ddrud ac yn cymryd llawer o amser, yn debyg i ddrilio olew a mwyngloddio aur. Er gwaethaf yr elw posibl, mae glowyr mewn perygl o golledion ariannol sylweddol os na fyddant yn darganfod digon o adneuon. Mae Atkins a llwyddiant y Brook Mine yn dyst i fanteision lwc a buddsoddiad gofalus.

I gloi, arweiniodd prynu pwll glo at hap-safle annisgwyl o elfennau pridd prin, a allai sbarduno ffyniant REE yn Wyoming. Mae'r darganfyddiad yn pwysleisio pwysigrwydd sicrhau mynediad domestig i REEs a lleihau dibyniaeth ar fewnforion tramor. Gallai'r adnodd newydd hwn gael effaith sylweddol ar amrywiol ddiwydiannau a chyfrannu at dwf economaidd y rhanbarth.