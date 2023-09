Wahoo yn dadorchuddio Hyfforddwr Turbo Kickr Move Newydd a Kickr Bike Shift

Mae Wahoo, y brand technoleg beicio dan do poblogaidd, wedi cyhoeddi rhyddhau dau gynnyrch newydd: hyfforddwr turbo Kickr Move a beic smart Kickr Bike Shift. Mae'r Kickr Move wedi'i leoli ar frig ystod hyfforddwr turbo smart Kickr Wahoo ac mae ganddo alluoedd symud newydd sy'n anelu at ddarparu naws reidio mwy naturiol a gwella cysur defnyddwyr, am bris $ 1,599.99 USD. Ar y llaw arall, mae'r Kickr Bike Shift yn eistedd o dan y Kickr Bike V2 ac yn symleiddio rhywfaint o ymarferoldeb, am bris $2,999.99 USD.

Mae'r Kickr Move yn cynnwys 'trac disgyrchiant' wyth modfedd sy'n caniatáu i'r prif galedwedd hyfforddwr turbo lithro yn ôl ac ymlaen ar drac crwm, gan ddarparu ychydig o symudiad ochr-yn-ochr. Mae hyn yn caniatáu i'r beic deithio'n rhydd yn ystod sesiynau ymarfer, gan leihau blinder a gwella effeithlonrwydd cyffredinol. Gellir cloi'r trac llithro ar gyfer cludiant hawdd a gosod beiciau. I baru'r Kickr Move â Kickr Dringo, mae angen addasydd caledwedd ychwanegol ond gellir ei brynu ar wahân.

O ran manylebau, mae'r Kickr Move yn cynnig cysylltedd Bluetooth, ANT +, a WiFi, yn ogystal â chywirdeb pŵer o fewn 1%. Gall drin gwrthiant uchafswm o 2,200 wat ac mae ganddo ystod graddiant efelychiedig o -10% i 20%. Mae hefyd yn cynnwys nodweddion fel ERG Easy Ramp a Race Mode ar gyfer gwell profiadau hyfforddi. Daw'r Kickr Move gyda chasét SunRace 11-11T 28-cyflymder, sef yr opsiwn a ffefrir o hyd ymhlith defnyddwyr Wahoo.

O ran y Kickr Bike Shift, mae'n opsiwn beic smart mwy fforddiadwy gyda ffrâm ddur ac yn pwyso 40kg. Mae'n cynnig 2200 wat o wrthwynebiad, cysylltedd WiFi, a chywirdeb mesur pŵer o fewn 1%. Yn wahanol i'r Kickr Bike V2, nid oes gan y Kickr Bike Shift swyddogaeth tilt na nodwedd syrthni sy'n cael ei yrru gan fodur. Fodd bynnag, mae'n cadw'r system addasu ffit pum pwynt, gosodiad yn seiliedig ar ap, a symudwyr a botymau y gellir eu ffurfweddu.

Mae'r Kickr Move a Kickr Bike Shift ar gael i'w prynu ar unwaith. Pris y Kickr Move yw $1,599.99 USD, tra bod y Kickr Bike Shift yn costio $2,999.99 USD a bydd yn dechrau cludo ddiwedd mis Medi.

