Teitl: Dwyn Bws Brazen yn Gorffen gyda Chwymp Dramatig ym Mharc Mynydd Stone

Crynodeb: Digwyddodd digwyddiad beiddgar ar groesffordd Lawrenceville Highway a Steel Drive yn Sir DeKalb pan herwgipiodd dyn 28 oed, Jamaurie Lee, fws MARTA. Cafodd Lee, a oedd wedi mynd ar y bws a bygwth y gyrrwr, ei ddal ar fideo yn cymryd rheolaeth o'r olwyn. Gadawodd y gyrrwr, yn dilyn protocol diogelwch, y bws yn gyflym i ofyn am gymorth. Yn y cyfamser, gyrrodd Lee i ffwrdd gyda'r bws, gan anelu am Stone Mountain Park. Mewn tro dramatig o ddigwyddiadau, llwyddodd o drwch blewyn i osgoi gwrthdrawiad â char du cyn taro i mewn i brif giât y parc. Yn ddi-hid, camodd Lee oddi ar y bws, gwisgo ei siaced, a cherdded i ffwrdd. Dywedodd MARTA fod y gweithredwr bysiau wedi gweithredu yn unol â'u hyfforddiant, gan gysylltu'n brydlon â'r ganolfan cyfathrebu bysiau a sicrhau diogelwch yr unig deithiwr. Cafodd Lee ei ddal yn ddiweddarach, ac mae Heddlu MARTA yn gweithio i ddod o hyd i’r teithiwr gafodd ei ollwng mewn Waffle House gerllaw.

Mewn tro brawychus o ddigwyddiadau, cymerodd lladrad bws pres yn Sir DeKalb dro peryglus wrth iddo arwain at ddamwain ddramatig yn Stone Mountain Park. Digwyddodd y digwyddiad ar groesffordd Lawrenceville Highway a Steel Drive, gan adael y gymuned leol wedi'i syfrdanu gan allu'r ddeddf.

Ar y noson dyngedfennol honno, aeth Jamaurie Lee, dyn 28 oed, ar fws MARTA ac aeth ati i fygwth gyrrwr y bws, gan greu sefyllfa llawn tyndra a allai fod yn beryglus. Yn syfrdanol, cafodd Lee ei ddal ar fideo yn cymryd rheolaeth o'r bws, gan roi bywydau'r rhai oedd ar fwrdd y llong mewn perygl.

Heb wastraffu eiliad, dilynodd y gyrrwr bws meddwl cyflym brotocol diogelwch a gadael y bws i gysylltu â'r ganolfan cyfathrebu bws am gymorth. Yn y cyfamser, manteisiodd Lee ar absenoldeb y gyrrwr a gwneud ei ddihangfa gyda'r bws oedd wedi'i ddwyn, gan anelu at y Stone Mountain Park enwog.

Ynghanol y dihangfa anhrefnus, llwyddodd Lee o drwch blewyn i osgoi gwrthdrawiad â char du cyn taro i mewn i brif giât y parc, gan adael llwybr dinistr yn ei sgil. Wedi'i rwystro gan y ddamwain, daeth Lee oddi ar y bws yn bwyllog, i bob golwg heb ei ryfeddu gan ddifrifoldeb ei weithredoedd. Gwisgodd ei siaced yn ddihalog a cherdded i ffwrdd fel pe bai newydd gwblhau tasg bob dydd.

Diolch byth, sicrhaodd ymateb cyflym gweithredwr bysiau MARTA ddiogelwch yr unig deithiwr ar y llong. Cysylltodd y gweithredwr yn brydlon â'r ganolfan gyfathrebu bysiau a dilynodd y camau angenrheidiol i liniaru'r argyfwng. Canmolodd awdurdodau MARTA ymlyniad y gyrrwr at brotocolau diogelwch a phwysleisiodd fod eu hyfforddiant yn chwarae rhan hanfodol wrth drin y sefyllfa ddirdynnol.

Yn y pen draw, llwyddodd gorfodi'r gyfraith leol i ddal Lee, gan ddod â'r olygfa o'i ladrad bws beiddgar i ben. Mae Heddlu MARTA bellach yn gweithio’n ddiwyd i ddod o hyd i’r teithiwr a gafodd ei ollwng mewn Waffle House gerllaw, gan sicrhau eu llesiant a chasglu tystiolaeth ychwanegol bosibl yn erbyn y sawl a ddrwgdybir.

Mae'r digwyddiad yn ein hatgoffa'n llwyr o natur anrhagweladwy gweithgarwch troseddol a phwysigrwydd aros yn wyliadwrus mewn sefyllfaoedd bob dydd. Mae'n amlygu dewrder a phroffesiynoldeb gweithwyr MARTA sydd, yn wyneb adfyd, yn blaenoriaethu diogelwch eu teithwyr ac yn gweithio'n gyflym i liniaru niwed posibl.