Mae Twitch yn Diweddaru Polisi i Wella Cymedroli Cynnwys Rhywiol

By

Mae Twitch, y platfform ffrydio poblogaidd, wedi cyhoeddi newidiadau i'w bolisïau ynghylch cynnwys rhywiol mewn ymdrech i wella cymedroli. O dan y polisi newydd, bydd Twitch yn caniatáu cynnwys penodol a waharddwyd yn flaenorol, cyn belled â'i fod wedi'i labelu'n glir i rybuddio gwylwyr.

Daw'r diweddariad hwn ar ôl i Twitch wynebu beirniadaeth am ei driniaeth anghyson o gynnwys rhywiol yn y gorffennol. Er bod rhai ffrydwyr wedi derbyn gwaharddiadau neu rybuddion am amlygiad damweiniol, nid yw eraill wedi wynebu unrhyw ganlyniadau ar gyfer digwyddiadau tebyg. Mewn ymateb i'r pryderon hyn, mae Twitch wedi gweithredu system Label Dosbarthu Cynnwys (CCL), sy'n caniatáu i grewyr rybuddio defnyddwyr am themâu rhywiol, gamblo, vulgarity, neu gynnwys aeddfed arall yn eu ffrydiau.

Yn benodol, mae’r polisi newydd yn caniatáu “bronnau, pen-ôl, neu ranbarth pelfig sydd wedi’u hamlygu’n fwriadol” yn ogystal â “brestau cyflwyno benywaidd llawn agored a/neu organau cenhedlu neu ffolennau waeth beth fo’u rhyw” ar ffurf lluniadu, animeiddiedig neu gerflunio. Ni fydd angen label ar Twitch bellach ar gyfer ffrydiau sy'n cynnwys twerking, malu, a dawnsio polyn. Fodd bynnag, mae'r platfform yn dal i wahardd gemau rhyw, trais rhywiol, a phornograffi penodol.

Mae Angela Hession, prif swyddog ymddiriedolaeth cwsmeriaid Twitch, yn honni bod y diweddariad polisi wedi’i ysgogi gan adborth gan ffrydwyr a oedd yn gweld y canllawiau blaenorol yn ddryslyd. Trwy gyfuno’r rheolau ar gyfer cynnwys rhywiol awgrymog a rhywiol amlwg, nod Twitch yw atal ffrydwyr sy’n cyflwyno benywaidd rhag cael eu cosbi’n annheg.

Er na fydd ffrydiau aeddfed yn ymddangos ar yr hafan, gall defnyddwyr barhau i chwilio am gynnwys wedi'i labelu neu ddod o hyd iddo'n uniongyrchol ar sianel crëwr. Yn ogystal, bydd Twitch yn cymhwyso label “Gêm ar raddfa aeddfed” yn awtomatig i ffrydiau sy'n cynnwys gemau â sgôr Aeddfed.

I gael rhagor o wybodaeth am ddiweddariad polisi Twitch a'r rhesymeg y tu ôl iddo, gall defnyddwyr gyfeirio at yr adran Cwestiynau Cyffredin ar waelod post blog Twitch.