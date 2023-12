Teitl: Robot wedi'i Ysbrydoli gan Falwoden yn Dangos Potensial Addawol wrth Brwydro yn erbyn Microblastigau

By

Crynodeb: Mae gwyddonwyr o Brifysgol Cornell wedi datblygu robot prototeip a ysbrydolwyd gan y falwen afalau o Hawaii i frwydro yn erbyn mater cynyddol microblastigau yn y cefnfor. Mae'r robot, sy'n defnyddio mudiant tonnog ei droed i greu mudiant tebyg i don, yn dangos dull mwy effeithlon o gasglu microblastigau o'i gymharu â dyfeisiau casglu plastig cyfredol. Er bod angen graddio’r prototeip ymhellach, mae’r dyluniad arloesol hwn yn cynnig gobaith ar gyfer mynd i’r afael â phroblem dreiddiol microblastigau yn ein cefnforoedd.

Mae microplastigion yn fygythiad sylweddol i ecosystemau cefnforol ac iechyd pobl, ac mae eu heffaith yn anhysbys i raddau helaeth. Fodd bynnag, mae'r pryder brys ynghylch eu presenoldeb wedi arwain at archwilio amrywiol atebion. Mewn datblygiad cyffrous, mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Cornell wedi troi at natur am ysbrydoliaeth yn y frwydr yn erbyn microblastigau.

Cafodd y tîm ym Mhrifysgol Cornell ysbrydoliaeth gan y falwen afal o Hawaii, creadur acwariwm cyffredin sy'n adnabyddus am ei allu i gasglu gronynnau bwyd ar y rhyngwyneb dŵr-aer. Fe wnaethant ddefnyddio argraffydd 3D i greu dalen hyblyg, tebyg i garped, sy'n dynwared mudiant tonnog y falwen, wedi'i gyrru gan strwythur helical cylchdroi yn eistedd oddi tano. Mae'r mudiant tebyg i don hwn yn creu system bwmpio hylif awyr agored, sy'n sugno dŵr a gronynnau i bob pwrpas.

Dywedodd yr Athro Sunghwan “Sunny” Jung o adran peirianneg fiolegol ac amgylcheddol Prifysgol Cornell, “Cawsom ein hysbrydoli gan y ffordd y mae’r falwen hon yn casglu gronynnau bwyd ar y rhyngwyneb [dŵr ac aer] i beiriannu dyfais a allai o bosibl gasglu microblastigau yn y cefnfor neu yn arwyneb corff dŵr.”

Gan ddefnyddio dadansoddiad cyfrifiadurol, penderfynodd yr ymchwilwyr fod y system awyr agored hon yn perfformio'n well na system pwmp caeedig a ddefnyddir yn gyffredin ar gyfer casglu plastigion. Mae'r dyluniad wedi'i ysbrydoli gan falwod hefyd yn dangos potensial i ddal gronynnau sy'n rhy fach ar gyfer dulliau casglu plastig presennol fel rhwydi llusgo neu wregysau cludo.

Er bod angen datblygu'r prototeip ymhellach a'i raddio ar gyfer ei gymhwyso yn y byd go iawn, mae'r robot arloesol hwn yn cynnig cipolwg calonogol ar y frwydr yn erbyn microblastigau cefnforol. Wrth i wyddonwyr ac amgylcheddwyr ymdrechu i ddeall a lliniaru effaith microblastigau yn well, gall y dechnoleg hon sydd wedi'i hysbrydoli gan falwod fod yn arf effeithiol i warchod ein hecosystemau morol gwerthfawr.