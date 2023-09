Defnyddwyr Venmo yn Adrodd am Diffygiadau a Materion Talu

By

Mae miloedd o ddefnyddwyr Venmo wedi cael problemau gyda'r ap yn ddiweddar, gan gynnwys problemau gyda thaliadau a throsglwyddiadau arian. Cyrhaeddodd adroddiadau am y problemau hyn eu huchafbwynt tua 10.30am ET heddiw, gyda llawer o ddefnyddwyr yn cwyno nad oedd yr ap yn gweithio'n iawn ac nad oedd taliadau'n mynd drwodd. Nid yw Venmo wedi mynd i'r afael â'r mater yn swyddogol nac wedi darparu unrhyw ddiweddariadau ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae defnyddwyr wedi mynd i lwyfannau fel Twitter i fynegi eu rhwystredigaeth gyda Venmo. Mae rhai unigolion wedi adrodd nad yw eu balansau ar yr ap yn diweddaru, gan achosi dryswch a phryder. Mae eraill wedi cwyno am fethu â chael mynediad at eu harian, gan arwain at anghyfleustra fel tripiau wedi'u gwastraffu i'r siop. Mae gwasanaeth cwsmeriaid Venmo wedi bod yn anodd ei gyrraedd, gan waethygu'r rhwystredigaeth.

Er bod nifer yr adroddiadau ar Downdetector wedi bod yn gostwng, gyda thua 400 yn weddill ar hyn o bryd, mae'n ymddangos bod y materion wedi'u datrys i'r mwyafrif o ddefnyddwyr. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi na fu unrhyw gadarnhad na datganiad swyddogol gan Venmo ynghylch y toriad.

Mae map cau Gogledd America a ddarparwyd gan Downdetector yn dangos bod yr ardaloedd yr effeithir arnynt fwyaf wedi'u gwasgaru ledled yr Unol Daleithiau. Yn y cyfamser, mae graff sy'n cynrychioli'r materion a adroddwyd yn ystod yr awr ddiwethaf yn dangos tuedd gynyddol.

I gloi, mae defnyddwyr Venmo wedi profi aflonyddwch yn y gwasanaeth, gan gynnwys methiannau talu a diffygion ap. Mae llawer wedi mynegi eu cwynion ar wahanol lwyfannau, gan geisio cymorth a datrysiad. Nid yw Venmo wedi darparu unrhyw esboniadau swyddogol na diweddariadau ynglŷn â'r sefyllfa eto.

Ffynonellau:

- Synhwyrydd i lawr (map gwres segur, y problemau a adroddwyd fwyaf, a graff diffodd)