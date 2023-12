Mewn fersiwn wedi'i hailfeistroli'n fawr o The Last of Us Part 2, sydd i'w rhyddhau ar Ionawr 19, 2024, mae darganfyddiad cyffrous wedi'i wneud ynghylch prif gymeriad y gêm, Ellie. Roedd y gêm wreiddiol yn gadael cefnogwyr yn amheus am enw olaf Ellie, ond mae wedi'i gadarnhau o'r diwedd yn y rhifyn wedi'i ailfeistroli.

Wrth bori trwy drelar ar gyfer y modd roguelike newydd, gwelodd defnyddiwr Reddit o'r enw tomdurnell fanylyn bach a ddaliodd ei sylw. Roedd yn dag enw ar siwt ofod Ellie, prin yn weladwy ond yn ddarllenadwy fel “E. Williams.” Mae'r darganfyddiad hwn yn nodi'r cadarnhad cyntaf yn y gêm o enw llawn Ellie.

Yn ddiddorol, roedd Naughty Dog, datblygwr The Last of Us Part 2, eisoes wedi datgelu enw olaf Ellie trwy gyfweliadau gyda’r cyd-lywydd Neil Druckmann ac mewn dogfennau dylunio a llawlyfr gêm Japan. Fodd bynnag, dyma'r tro cyntaf iddo gael ei ddangos mewn gwirionedd o fewn y gêm ei hun.

Mae'r fersiwn remastered o'r gêm yn cyflwyno'r No Return modd roguelike, lle gall chwaraewyr frwydro trwy donnau o elynion ar draws gwahanol fapiau tra'n raddol dyfu'n fwy pwerus. Fel bonws, bydd siwt ofod Ellie ar gael fel gwisg yn y modd hwn, gan ganiatáu i chwaraewyr fwynhau rhywfaint o ryddid creadigol gydag addasu cymeriad.

The Last of Us Rhan 2: Remastered nid yn unig yn dod â'r gêm i'r PlayStation 5 ond hefyd yn cynnwys nifer o nodweddion ychwanegol. Mae'r rhain yn cynnwys tair Lefel Goll gyda sylwebaeth datblygwr, chwarae gitâr am ddim, gwelliannau graffigol, integreiddio DualSense, a mwy. Gall chwaraewyr sydd eisoes yn berchen ar y gêm ar PlayStation 4 uwchraddio i fersiwn PlayStation 5 am ffi fach.

Gall cefnogwyr cyfres The Last of Us o'r diwedd roi diwedd ar y dyfalu ynghylch enw olaf Ellie. Gyda'r fersiwn wedi'i hailfeistroli sydd ar ddod yn cael ei rhyddhau, bydd chwaraewyr yn cael cyfle i dreiddio'n ddyfnach i fyd Ellie a darganfod agweddau newydd ar ei chymeriad.