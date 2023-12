Cyhoeddi Cyhoeddiadau Gêm Cyffrous yn The Game Awards 2023

Crynodeb: Mae Gwobrau Gêm 2023 yn cael eu cynnal ar hyn o bryd gyda llu o gyhoeddiadau a syrpréis ar y gweill ar gyfer selogion gemau. Mae digwyddiad blynyddol Geoff Keighley bob amser wedi bod yn llwyfan i ddatgeliadau mawr, ac nid yw eleni yn eithriad. Mae rhai o’r uchafbwyntiau’n cynnwys Ail-wneud Brothers: A Tale of Two Sons, Rise of the Golden Idol, Normal June, Pony Island 2: Panda Circus, Harmonium: The Musical, a Windblown.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake for Next-Gen Consols

Mae Joseph Fares, sy'n enwog am ei waith ar gemau cydweithredol fel It Takes Two ac A Way Out, yn dod ag ail-wneud ei gêm fawr gyntaf, Brothers: A Tale of Two Sons. Wedi'i drefnu i'w ryddhau ar Chwefror 28, 2024, bydd yr ail-wneud ar gael ar PlayStation 5, Xbox Series X | S, a PC. Bydd agwedd unigryw'r gêm wreiddiol, lle mae chwaraewyr yn rheoli dau gymeriad ar yr un pryd, yn cynnig profiad cydweithfa unigol.

Mae Cynnydd yr Eilun Aur yn Dilyn yn nhraed ei ragflaenydd

Yn dilyn llwyddiant The Case of the Golden Idol, gall cefnogwyr nawr edrych ymlaen at y dilyniant hynod ddisgwyliedig, Rise of the Golden Idol. Mae'r gêm yn cadw swyn indie ei rhagflaenydd a bydd yn cael ei ryddhau ar Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, a Nintendo Switch.

Mehefin Arferol: Antur Gweithredu Goruwchnaturiol ar y Gorwel

Daliodd Mehefin Arferol sylw chwaraewyr gyda'i arddull celf cysgodol unigryw a'i elfennau goruwchnaturiol. Disgwylir i'r gêm antur actio hon gael ei rhyddhau rywbryd yn 2025 ac mae'n addo profiad hapchwarae deniadol.

Ynys Merlod 2: Syrcas Panda yn Cymryd Tro Tywyll

Datgelodd Daniel Mullins, y meistr y tu ôl i'r gêm iasol Pony Island, y teitl sydd i ddod Pony Island 2: Panda Circus. Roedd y trelar datgelu yn arddangos yr awyrgylch cyfareddol ac ansefydlog y mae dilynwyr gwaith Mullins wedi dod i'w ddisgwyl.

Harmonium: Y Sioe Gerdd yn Gosod Alaw Newydd

Un o gyhoeddiadau cyffrous The Game Awards 2023 yw Harmonium: The Musical, antur platfformwr cerddorol sydd i fod i Xbox Game Pass. Gyda'i gyfuniad unigryw o gerddoriaeth a gameplay, nod y teitl hwn yw trwytho chwaraewyr mewn taith gerddorol gyfareddol.

Chwythu'r Gwynt: Roguelite Brwydro'n Gyflym fel Mellt

Cyflwynodd Motion Twin, y datblygwyr y tu ôl i'r Dead Cells sydd wedi cael canmoliaeth fawr, eu prosiect diweddaraf, Windblown. Mae'r gêm hon sy'n canolbwyntio ar y gydweithfa yn cynnig gweithredu cyflym, golygfeydd syfrdanol anime-esque, a newyn am brofiadau rhyfelgar ymladd cyflym mellt a ysbrydolodd ei chreu.

Wrth i The Game Awards 2023 barhau, mae mwy o bethau annisgwyl a chyhoeddiadau yn aros am chwaraewyr angerddol ledled y byd. Cadwch olwg am ddiweddariadau pellach ar y digwyddiad cyffrous hwn.